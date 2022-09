Átadta megbízó levelét Novák Katalinnak az Egyesült Államok új budapesti nagykövete

Produktív beszélgetést folytatott a magyar-amerikai kapcsolatok megerősítéséről Novák Katalinnal David Pressman, az USA új magyarországi nagykövete, amikor szerdán este átadta megbízó levelét a köztársasági elnöknek.

Mint Pressman fogalmazott a Twitteren, a találkozó számára megtiszteltetés volt.

It was an honor to present my credentials to President @KatalinNovakMP as Ambassador of the United States of America to Hungary. President Novák & I had a productive conversation about the need to strengthen the U.S.-Hungary relationship. pic.twitter.com/1GuVugxEzy

— Ambassador David Pressman (@USAmbHungary) September 14, 2022