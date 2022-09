A belügy elárulta, mire használják az orosz IQ-tesztet

Rétvári Bence államtitkár fontos mérföldkövének nevezte a gyermekvédelemben élők szűrését.

A Belügyminisztérium kérésére IQ-tesztet kellett végezni a magyarországi állami gondoskodásban élő, 6-18 év közötti gyerekeken – tudta meg a hvg.hu. Az úgynevezett „pályaalkalmassági/IQ felmérés” egy orosz nyelvű honlapon szereplő teszt magyar fordítása alapján készült, gyermekvédelmi gyámok közreműködésével. Az utasítás a „normál szükségletű” gyermekekre vonatkozott, a tartós beteg, sajátos nevelési igényűekre (SNI) nem.

Arató Gergely (DK) az ügyben kérdést nyújtott be Pintér Sándor belügyminiszterhez, mert nem értette a legújabb kormányzati lépést. Szerinte az hab a tortán, tovább növeli értetlenségét, hogy ezeket a teszteket egy olyan orosz honlapon található teszt alapján kellett elvégezni, amely semmilyen validálási eljáráson nem ment keresztül, ráadásul a tesztek elvégzésére a gyámoknak mindössze két hetet adtak.A gyerekek egyedi azonosító számot kaptak, ezzel együtt kellett beküldeni a tesztet az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat (OGYSZ) központjába. Arra kért választ a minisztertől:

• Mi a célja ennek a tesztnek?

• Miért pont ezt az orosz tesztet választották, miért nem egy validáltat?

• Ki döntött a teszt elvégzéséről?

• Fizettek ezért az orosz vállalatnak, vagy ingyen kapták a teszteket?

• Mire kívánják felhasználni az eredményeket, és mi védi a résztvevő gyerekek személyes adatait, különösen az anonimitásukat?

A Belügyminisztérium államtitkára azt válaszolta az ellenzéki politikusnak, hogy az Orbán-kormány elkötelezett abban, hogy azok a családjukat nélkülöző, traumatizált gyermekek is megkapják azokat a kapaszkodókat, jövőjüket segítő lehetőségeket, amelyeket a saját

családjukban élő gyerekek is. Rétvári Bence ennek egyik fontos mérföldkövének nevezte a gyermekvédelemben élők szűrését a tehetségazonosítás és képességvizsgálat eszközeivel, amely az elmúlt hetekben el is indult. Ez a munka a jövőben további elemekkel és szakmai szereplőkkel bővül majd. A sajtóban megjelent internetes oldal használatával kapcsolatban adatvédelmi aggályok nem merülnek fel, mert semmilyen személyes adat megadására nem volt szükség, így a tesztet kitöltő nem beazonosítható. A szűrésnél a gyermekek személyes adatait csak a gyermekvédelmi gyámok kezelik. A személyes adatok és a szűrés eredménye közötti összefüggést rögzítő adat más számára nem hozzáférhető.

Az államtitkár felhívta a figyelmet,

hogy a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek pályaalkalmassági szűrése többlépcsős folyamat, melynek célja az értelmi és érzelmi intelligencia felmérése, a tehetségazonosítás és képességvizsgálat, amelyek a támogató beavatkozások előkészítését szolgálják. A következő időszakban tehát új elemekkel folytatódik a gyermekvédelemben élők jövőjét segítő, pályaválasztását megalapozó, az egyéni kompetenciák mérését még hatékonyabban feltérképező programok rendszerszintű kiépítése.

Rétvári államtitkár magyarázatát ugyanakkor némiképpen áranyalja, hogy a hvg.hu azóta már azt is megírta, az orosz IQ-teszt még készítői szerint is kevés egy felelős döntéshez. Az orosz nyelvű honlap a Testometrika jelezte, a teszteket amerikai, orosz, ukrán és fehérorosz szakértők fejlesztik, a céget 2016-ban alapították, céljuk a különböző tesztekkel elsősorban a szórakoztatás, lehetőséget akarnak adni az embereknek arra, hogy jól érezzék magukat. A szórakoztató teszteket nem ellenőrizték szakértők, más felmérések megbízhatóságát „a statisztika és a pszichometria” módszereivel tesztelték. A fejlesztők azt ígérték, a közeljövőben részletes információkat jelentetnek meg egyes tesztekről és arról, mennyire megbízhatóak. A fejlesztők szerint lehet hivatalos célokra is használni a teszteket, de felelős döntések meghozatalához nem elég csak az eszközüket használni, több, valamint más szerzők hasonló tesztjeit is használni kell.