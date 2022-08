1,5 milliárdból épül hattyúhíd, kilátó és üvegfalú étterem Felcsúton

Bár 1150 milliárd forintnyi beruházást takarékossági okokból felfüggesztett a kormány, a felcsúti mesterséges szigetre vezető hattyúhíd és az üvegfalú étterem tovább épül.

Az Rtl Híradója szerint Orbán Viktor miniszterelnök szűkebb pátriájában a kieső támogatások ellenére is folytatónak a látványberuházások.

Felcsúton 250 milliós uniós támogatásból építettek meg egy kisebb mesterséges tavat, amelybe aztán mesterséges szigetet is elhelyeztek, és ha már volt sziget, híd is kellett, amin be lehet jutni. A turisták hamarosan egy hattyút formázó hídon sétálhatnak át a víz felett. A madarat formázó hídszerkezet „hátsójában” egy kis, néhány méter magas kilátót is kialakítottak, ahonnan a felcsúti kisvasút állomására lehet rálátni.

A tó partján épül még egy üvegfalú étterem is, amely szintén kapott egy kilátóteraszt.

Az egész beruházásra az állam adott pénzt, összesen másfél milliárd forintot.

Ez a látványosság szép jelképe lesz az eltékozolt uniós és adófizetői pénzeknek

– nyilatkozta a Híradónak Hadházy Ákos ellenzéki országgyűlési képviselő, aki szerint az ilyen felesleges beruházásokra korábban, a viszonylagos stabilitás időszakában lehetett legyinteni, de most, amikor sokan kerülnek nagyon nehéz anyagi helyzetbe, más csak sírni lehet.

Mészáros László, Felcsút polgármestere egy korábbi nyilatkozatában arról beszélt, hogy a tó eredetileg záportározó volt, de a feltöltése után kiderült, hogy a környéken megemeli a talajvíz szintjét, és beáznak miatta a pincék. Mint mondta, ezért döntöttek úgy, hogy turisztikai céllal megpályázzák a kiépítését.

A beruházás dokumentumait a Transparency International perelte ki a Magyar Turisztikai Ügynökségtől, ekkor derült ki, hogy mennyibe kerül az adófizetőknek a beruházás. Az ügynökség egyedi döntéssel adott pénzt az önkormányzatnak, a munka kivitelezője a Fejér-B.Á.L. Zrt., Mészáros Lőrinc gyermekeinek építő cége lett.