Kilenc év után felébredt a kómából egy magyar nő

Kilenc év éberkóma után úgynevezett minimális tudatállapotba került a kétgyermekes nő, akit korábban a volt férje gyerektartásért be is perelt, írja a Blikk. A nő édesanyja a lapnak elmondta:

A nőt egy jóindulatú agydaganatot eltávolító műtét után egy kórházi baktérium támadta meg, ami miatt éberkómába került. Azóta nem tudott beszélni, csak mozdulatlanul feküdt, jelenleg viszont már kérésre néhány dolgot képes megcsinálni.

Amikor mondom neki, hogy ha ért, jártassa a száját, így is tesz. Ha azt kérem, csukja be, megteszi. A minap például buliztunk, bolondozva „csárdást jártunk az ágyban”. Ki is tudjuk már ültetni, de torna közben elkezdte mozgatni a lábát is egyedül. Apró változások, de rengeteget jelentenek