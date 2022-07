Az Erzsébet híd felét ismét lezárták a tüntetők

Negyedik napja tartanak a kata átalakítása miatt kitört tüntetések, amelyek során végig hidakat foglaltak el a tüntetők. Péntek este a csütörtökihez hasonlóan ismét a Magyar Kétfarkú Kutya Párt szervezett tüntetést az Erzsébet híd pesti hídfőjéhez.

Fél nyolc körül körülbelül háromszáz ember jelent meg a tüntetésen, ami arra volt elég, hogy a híd felét elfoglalják. A csütörtöki esemény is így kezdődött, akkor végül Kovács Gergely, az MKKP elnöke állt fel a színpadra, és megkérte az embereket, hogy foglalják el az egész hidat, amit a rendőrök nem tudtak megakadályozni. A rendőrség most kicsit szigorúbban veszi a biztosítást, de a terv valószínűleg most is ugyanez.

Csütörtökön leginkább beszédek voltak, mindenki felmehetett a színpadra és elmondhatta, amit szeretne. Péntekre ehelyett zenét ígértek, fellépők lesznek.

