A hídfoglalásra Kovács Gergő, pártelnök adta meg a jelet. Hangosbeszélőn azt mondta, ő rúgta be a motort, és ezért elnézést is kért a rendőröktől. De mint mondta, “hidat foglalni jöttünk”. Tudósítónk szerint némi dulakodás is kialakult a rendőrök és a tüntetők között.