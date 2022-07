„Nekem volt helyem, egy csomó embernek pedig hely kell. Ennyi”

Az Utcáról Lakásba Egyesület, a Habitat for Humanity és A Város Mindenkié az orosz–ukrán háború kirobbanása óta közösen már több mint harminc családnak nyújtottak biztonságos lakhatást, és közben szociális munkával is támogatják a családokat. Ellátogattunk egy érintett ukrán családhoz, a segítők pedig arról is meséltek, mi mindenre lenne leginkább szükségük – túl a háború századik napján.