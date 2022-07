Az ember szurkol a megtámadottnak

Gázra vonatkozó korlátozásokat nem hajlandó elfogadni Magyarország, erről tárgyalni sem fognak. Az olaj még csak-csak ment, engedményeket kaptunk, de a Magyarországra érkező gázról nem tárgyalunk.

– szögezte le.

A NATO súlyosabb eset volt, tért ki az e heti madridi csúcsra.

Lassan szembe kell nézni a realitásokkal. Még nem tart itt a NATO, de közelítünk fel. Mindenki Ukrajna mellett áll, ez a közfelfogás, mi is ezt valljuk, akármilyen viták voltak az oroszok és az ukránok között, akármennyire is előkészítették az oroszok a konfliktust a biztonsági igényeikkel, ez nem ad elegendő választ és indokot arra, hogy egy ország megtámadjon egy másikat és nyílt háborút indítsanak, még ha az oroszok nem is így hívják