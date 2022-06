Hárman indulnak a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöki posztjáért

Hárman mérettetik meg magukat a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöki tisztségéért: Márki-Zay Péter mellett Magyar György ügyvéd, illetve Deutsch Tibor, az MMM egyik tagja, írja a Magyar Hang. A lap úgy tudja, a szombati tisztújítás előtt 120 taggal bővült a szervezet tagsága, ők is szavazhatnak az elnök személyéről.

A Magyar Hang értesüléseit Márki-Zay Péter is megerősítette, és elmondta, az elnökség éppen azért döntött a tagfelvétel mellett, mert a jelöltek között több olyan, a mozgalomban esetleg már régóta aktív személy is van, akik az utóbbi időben Márki-Zay Péter vagy a jelenlegi operatív vezetés hangos kritikusai lettek, az ő felvételük elutasítása bizonyára újabb ok lehetne az elégedetlenségükre.

Márki-Zay tapasztalatai szerint az MMM-en belül kisebbségben vannak azok, akik nem az általa is osztott elképzeléseket támogatják a szervezet jövőjéről, egyesek mögött pedig kimondottan más pártok politikai érdekeit feltételezi.

Hogy ez a kisebbség a tisztújításon többségbe kerül-e, nem tudom. Arra számítok, hogy az ezer fős MMM-tagságból körülbelül kétszázan jelennek meg, így nem zárható ki, hogy egy jól szervezett csoport akár az enyémmel ellentétes irányt is elfogadtathat a közgyűléssel

– fogalmazott.