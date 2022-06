10 évre megkapta a Klubrádió volt frekvenciáját a Spirit FM

A következő tíz évben a Közösségi Rádiózásért Egyesület, vagyis a Spirit FM használhatja majd azt a rádiófrekvenciát, amelyet korábban a Klubrádió használt, írja a Média1.

A lap szerint a frekvenciáról szóló döntés még kedden született meg, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa csak most hozta nyilvánosságra.

A pályázati kiírásra két, hosszú rádiós tapasztalattal rendelkező pályázó jelentkezett: a Kontakt Rádiót, majd a Spirit FM-et korábban működtető Közösségi Rádiózásért Egyesület, valamint a Klubrádiót üzemeltető Klubrádió Zrt. A testület a pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján döntött. Pontozta többek között a kulturális- és hírműsorok arányát, a zenei kínálatra vonatkozó vállalásokat, valamint értékelte a pályázók médiaszolgáltatási tapasztalatát. A műsortervek értékelése során kiemelten fontosnak tekintette, hogy a pályázók mennyi új, eredeti műsorszám készítését vállalják annak érdekében, hogy a hallgatók minél több új tartalommal és kevesebb ismétléssel találkozzanak a rádió műsorában. A magas szakmai színvonalú pályázatokat a Médiatanács szinte valamennyi értékelési kategóriában maximális pontszámmal jutalmazta. A Közösségi Rádiózásért Egyesület a kevesebb műsorismétlésnek köszönhetően végül előnybe került versenytársával szemben és összesen 48 pontot szerezve – a Klubrádió Zrt. 47 pontja ellenében – tíz évre elnyerte a frekvencia használati jogát.

– közölte az NMHH. A frekvencia még 2021 februárjában üresedett meg, mert a médiaszolgáltató jogsértésekre hivatkozva nem hosszabbította meg a Klubrádió jogosultságát.

Az ezután következő pályázaton a Klubrádió pályázatatát többször is hibásnak minősítették, és kizárták, a Spirit FM pályázatával együtt. A Klubrádió bíróságon is megtámadta a döntést, amelyet Magyarországon a Törvényszék, a Kúria és az Alkotmánybíróság is elutasított, Strasbourgban pedig még nem döntöttek róla. A Spirit FM úgy kapta meg ideiglenesen a frekvenciát, hogy az hat hónapja használathanul állt, ezért ugyanennyi időre használati jogot kaptak rá. Akkor a Spirit FM arra hivatkozott, hogy a Klubrádió nem miattuk került nehéz helyzetbe.