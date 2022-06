Félpályán megindult a forgalom a 12-es főút zebegényi szakaszán

Hétfőn 19 órától félpályán megindulhatott a forgalom a 12-es főút zebegényi szakaszán – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az MTI-vel. Emlékeztettek: a 12-es főutat Nagymaros és Zebegény között június 9-én, csütörtökön le kellett zárni, mivel a heves esőzések miatt a 18-as kilométernél az út menti támfal leomlott és elzárta az útpályát, a sárlavina miatt pedig a főút és a kerékpárút is járhatatlanná vált.

Azt írták, hogy ezen a szakaszon szakembereik az elmúlt napokban – hétvégén is – folyamatosan végezték és végzik jelenleg is a takarítási munkákat. A kimosott töltés és a főút menti területek helyreállításán a MÁV jelenleg is dolgozik, ezért a továbbiakban szükséges a félpályás korlátozás fenntartása – ismertették.

Közölték, hogy a 12-es főúton a kihelyezett betonelemeknél a félpályás irányítást nagy hatótávolságú jelzőlámpa biztosítja, a szakaszon emellett 40 km/órás sebességkorlátozás is érvényben lesz, a jelzőlámpák fázisideje és a biztonságos „kiürítési idő” miatt a várakozási idő 7 perc is lehet, emiatt a szakemberek a közlekedők türelmét és megértését kérik.

Zebegény lakott területén belül, a sárelöntés helyszínén csúszósúttest-veszélyt jelző és 30 km/órás sebességkorlátozásra figyelmeztető táblákat helyeztek ki a tisztítási munkák teljes elvégzéséig – olvasható a közleményben.