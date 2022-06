Két nap alatt összedobtak Hadházy Ákosnak hatmillió forintot

Kettő nappal ezelőtt, kedd reggel jelentkezett egy bejegyzéssel a Facebookon Hadházy Ákos, melyben arra kérte követőit, küldjenek neki pénzt, hogy folytatni tudja korrupcióellenes munkáját. A politikus arra hivatkozva kérte az emberek támogatását, hogy Kövér László nem engedi, hogy letegye képviselői esküjét, így nem fér hozzá azokhoz a pénzügyi keretekhez, amelyek az eskütétel után minden képviselőt megilletnek. Mint ismert, Hadházy Ákos volt az egyetlen megválasztott képviselő, aki végül bojkottálta a parlament alakuló ülését az ellenzék soraiból, így az esküjét sem tette le a többiekkel együtt.

Hadházy a keddi posztjában azt írta, erre a nyárra hatmillió forintra lenne szüksége, hogy „a stábjával gond nélkül tudja folytatni a korrupciós esetek feltárását”. Úgy tűnik, ez máris összejött, tekintve, hogy a politikus ma friss bejegyzéssel jelentkezett, melyben azt írja,

két nap alatt összejött az az összeg, amivel nyár végéig akkor is tud működni a stábom, ha Kövér László – teljesen törvénytelenül – akár az őszi ülésszak kezdetéig blokkolja az eskütételemet.

A képviselő a posztjában arról is ír, hogy szerinte a villámgyorsan összegyűlő adomány egyfajta üzenet is a Fidesznek, hogy még az ő hatalma is véges, még ha sokan most úgyis látják, hogy semmit nem lehet ellene tenni. Végül szót ejtett az eskütételének halogatása körül kialakult helyzetről is. Itt kifejtette, sokkal többről van szó annál, hogy kap-e fizetést, szerinte sokkal inkább probléma, hogy a kormáy „30 ezer zuglói szavazó akartát veszi semmibe: az általuk megválasztott képviselőt akadályoz meg jogai gyakorlásában.”

Hadházy végül megerősítette azt, amit korábban már többször is lebegtetett, hogy nem fog az országgyűlésben politizálni, nem fog „a parlamenti színházban részt venni”, ehelyett a képviselői feladatait elsősorban a parlamenten kívül fogja ellátni.