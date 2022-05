Otthagyta a Jobbikot, a barátnője megkapta a párttól elvett posztokat

A szolnoki önkormányzati képviselő megszavazta a város DK-s alpolgármesterének leváltását, majd – fideszes támogatásnak köszönhetően – saját barátnője kapta a Jobbiktól elvett önkormányzati posztokat. A politikus nemrég még a közös ellenzéki politizálás melletti hosszú távú elköteleződést hirdette, és emiatt került konfliktusba pártja, a Jobbik országos vezetésével. Szolnokon 2019-ben ellenzéki többségű testület állt fel, ám ez a többség hamar szétesett, információink szerint nemrég a DK-frakció utolsó két tagja is kilépett a pártból, így hamarosan ez az ellenzéki képviselőcsoport is megszűnik.

A szolnoki önkormányzatban néhány hét alatt leamortizálták magukat a korábban többségben lévő ellenzéki pártok, holott az országgyűlési választás előtt még ünnepélyesen deklarálták, hogy április 3. után is együtt akarnak működni. A Demokratikus Koalíció, a Momentum, az MSZP, az LMP, a Párbeszéd és a Jobbik helyi politikusai szándéknyilatkozatot írtak alá arról, hogy a 2024-es önkormányzati választásig közös fellépést terveznek. Az egyik résztvevő elmondása szerint a nyilatkozat „ártalmatlan” volt, konkrétumokat nem tartalmazott, a szolnoki ellenzék csupán azt gondolta, hogy a kampányban fel kell mutatniuk valamit, amivel demonstrálhatják az egységes fellépést, hogy a kormánysajtó ne őket emlegesse a már 2020 nyarán megkezdődő szétesés mintapéldájaként.

A 2019-es önkormányzati választáson a 18 fős képviselő-testületben 10 mandátumot az ellenzék pártjai szereztek meg, és bár a polgármesteri posztot megőrizte a fideszes Szalay Ferenc, az ellenzék többségbe került az önkormányzatban. A túlerő azonban nem tartott sokáig az egyik civil egyesületet képviselő, összellenzéki színekben mandátumot szerző Ligeti József és az eredetileg DK-s Fajcsák Károly kilépése miatt. Az, hogy jelenleg ki számít ellenzékinek, az összekuszálódott frontok miatt nehéz megmondani.

Kivált, hogy a március közepén aláírt megállapodás ismét felszínre hozta az ellenzéken belüli problémákat. A 24.hu is megírta, hogy Jobbik országos elnöksége váratlan hevességgel reagált a hat helyi ellenzéki szervezet megállapodására, és azonnali hatállyal visszahívta minden tisztségéből a jobbikos aláírót, a párt szolnoki választókerületi elnökét. Galló György Péter a parlamenti választás után két nappal be is jelentette, hogy kilép a pártból. A politikus azt is megírta, hogy fentről üzenték meg neki, ha nem megy önként, akkor a pártvezetés teszi ki a szervezetből.

A döntés városi szinten a Jobbikra nézve is komoly következménnyel járt: megszűnt a párt frakciója az önkormányzatban. A testületnek ugyanis csupán két jobbikos tagja volt, Galló kilépésével pedig Szotyori-Lázár Zoltán maradt a Jakab Péter vezette párt egyetlen képviselője. Megkerestük a Jobbikot, hogy megtudjuk, mi állt a pártra nézve előnytelen történéseket kiváltó elnökségi reakció mögött, de nem válaszoltak a megkeresésre.

Galló a kilépést követően arról írt a közösségi oldalán, hogy értetlenül fogadta az elnökség „méltatlan és brutális” fellépését, mely nem hagyott neki más lehetőséget, mint a távozást. Képviselői mandátumáról nem mondott le, függetlenként tagja maradt a testületnek. A 24.hu kérdésére a napokban azzal egészítette ki a korábbiakat, hogy szerinte a konfliktusnak voltak előzményei. Mégpedig az, hogy ő többször jelezte az országos vezetőségnek: nem tartja elfogadhatónak, hogy Szotyori-Lázár ügyvédbojtárja tölt be egy helyet a Szolnok TV felügyelőbizottságában.

NEM HAGYOTT MÁS VÁLASZTÁST NEKEM A JOBBIK❗️

MEGSZŰNT A JOBBIK FRAKCIÓ SZOLNOKON❗️ A Jobbik igazgatói szintjéről kaptam… Közzétette: Galló György Péter – 2022. április 4., hétfő

A függetlenné vált Galló az önkormányzat április utolsó napjaiban megtartott közgyűlésén csatlakozott az ellenzéki oldal szakadárjaihoz. Az eredetileg momentumos Bóka Éva (korábban Szekeres Éva), aki az ülés előtt tette közzé, hogy kilép a Szolnoki Többség–XXI. Század nevű frakcióból, és az ellenzéket két éve otthagyó Ligeti József független képviselő együtt kezdeményezte Miskolczi László városüzemeltetésért felelős DK-s alpolgármester leváltását. A felmentést az előerjesztők mellett nyolc Fidesz-KDNP-s képviselő és Galló György Péter szavazta meg.

A helyzet zavarosságát jelzi, hogy Bóka a közgyűlés után ugyan azt mondta az újságíróknak, hogy a Momentum képviselőjeként tette meg az előterjesztést, a Momentum szolnoki szervezete ezt rögtön cáfolta, mert Miskolczi közösségi oldalán többen a pártot is szidni kezdték. Közleményt adtak ki, amelyben azt írták, hogy a képviselőnő már „közel egy éve nem pártoló és pláne nem rendes tagja a Momentum szervezetének”.

Ez nem sima fideszes leszámolás volt, hanem egy nagyon komplex történet, amelynek most én lettem az áldozata

– mondta a 24.hu-nak Miskolczi, akinek az utóbbi időben a DK-n belül is meggyűlt a baja több szereplővel. A volt alpolgármester egy nagyobb egyezkedést sejt az eltávolítása hátterében, amelyhez „Bókát és Ligetit csak eszközként használták”, de az, hogy Galló is hozzájuk csapódott, meglepetés volt a számára.

Információink szerint az áprilisi közgyűlés óta Miskolczi és a DK másik képviselője, Füle István is kilépett a pártból, így a DK-s képviselőcsoport sorsa is megpecsételődött. (A DK-frakció eredetileg három fővel indult, a már említett Fajcsák azonban már korábban kilépett a Gyurcsány-pártból, egy ideig függetlenként tevékenykedett, de a közelmúltban a képviselőségről is lemondott, ezért júniusban időközi választást kell tartani a 4-es választókerületben.)

Galló kérdésünkre azt mondta, Bóka Éva előterjesztése a helyszínen győzte meg arról, hogy Miskolczi, akit egyébként a megmaradt ellenzék továbbra is kiváló városüzemeltetési vezetőnek tart, nem látta el jól a feladatát. Állítása szerint az is világos volt, hogy Miskolczi elvesztette politikai támogatottságát, ezért nem maradhatott az alpolgármesteri poszton.

A közgyűlés következő zárt részében olyan személyi döntések is születtek, amelyek a Jobbikot és személyesen Gallót is érintették.

Szalay Ferenc fideszes polgármester előterjesztésére elvették Szotyori-Lázár Zoltán mandátumát a Jogi, Rendészeti és Ellenőrző Bizottságban, és helyére Galló barátnőjét ültették. Szintén ő kapta meg a Szolnok TV felügyelőbizottságában azt a helyet, amelyet korábban a Jobbik delegáltja töltött be. A poszton korábban valóban Szotyori-Lázár ügyvédbojtárja szerepelt, ahogy azt Galló mondta, de jó ideje csere történt, és maga Szotyori-Lázár volt a városi tévé fb-tagja.

Galló a 24.hu kérdésére nem cáfolta, hogy barátnője, Bali Diána kapta meg mindkét, addig a Jobbikot illető posztot. A képviselő a jelölés részleteiről nem beszélt, csupán azt hangoztatta:

A hölgy iskolai végzettsége és szakmai háttere révén teljes mértékben megfelel a posztokhoz szükséges követelményeknek.