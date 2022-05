Össszekeverték a két társaságot, ezért 72 órára őrizetbe vettek négy ártatlan kamaszt

Nem volt közük a bűncselekményhez, mégis 72 órát töltött négy kamasz rablás gyanúja miatt egy cellában. Az eset két éve történt, a Magyar Helsinki Bizottság segítségével most pert indítottak a rendőrség ellen, bocsánatkérést és sérelemdíjat várnak – adott hírt az rtl.hu.

A kellemetlenség oka egy banális véletlen és az ebből fakadó hiba lehetett: a történtek előtt a fiatalok egy békásmegyeri üzletsoron a közeli HÉV felé sétáltak, nem messze innen egy szintén négyfős társaság megvert és késsel fenyegetett egy férfit, 80 ezer forintot raboltva tőle. A rendőrség minden bizonnyal összekeverte a két társaságot.

– idézte fel a történteket az egyik sértett.

A társaságot – három fiút és egy lányt – rablással gyanúsították végül, ketten közülük alig múltak ekkor 15 évesek.

Kérdeztem, hogy miért visznek be, vagy hogy mit csináltam, és hogy hagyjanak békén. Azt mondták, hogy pontosan jól tudom, hogy most miért visznek be. Semmi konkrét választ nem kaptunk az egész bentlétünk alatt, bármit kérdeztünk