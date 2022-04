Döntött a kormány: július elsejéig maradnak az árstopok

Július elsejéig marad a benzinárstop és az élelmiszerárstop

– ezt jelentette be Orbán Viktor Facebook oldalán.

A miniszterelnök elmondta, hogy egész Európában nőnek az árak, ennek pedig elsődleges oka a háború. „És amíg a háború nem ér véget, addig az árak nőni fognak. De ezt nem nézzük tétlenül, ezért alkalmazunk árkorlátozást” – tette hozzá.

A kormány február 1-jétől több alapvető élelmiszer árát befagyasztotta tavaly október 15-ei szinten. Az élelmiszerárstop érinti:

a kristálycukrot,

a búzafinomlisztet,

a napraforgó-étolajat,

a sertéscombot,

a csirkemellet, a csirke far-hátat és

a 2,8 százalékos UHT-tehéntejet

E termékek árát úgy kellett megállapítani, hogy az nem lehetett magasabb a tavaly október 15-einél.

A portfolio.hu korábbi számításai szerint az árstop elhagyása azt eredményezte volna, hogy:

a csirkemell kilónkénti ára megközelítheti a 2000 forintot,

egy liter UHT tejért pedig vélhetően több mint 320-330 forintot kell majd adni,

a sertéscomb fogyasztói ára kilónként 1600 forint közelébe emelkedhet,

a finomliszt kilója legalább 270 forintba kerülhet, de ennél magasabb áron sem lepődhetünk meg,

a kristálycukornál 300 forint feletti árcédulák lesznek a polcokon és

az étolaj literenkénti ára óvatos becslés szerint is 950-1000 forintra ugrott volna.

A kormány tavaly novemberben 480 forintban maximalizálta a benzin és a dízel árát. A kormányülésen most arról is döntöttek, hogy a benzinárstopot is kiterjesztik július elsejéig.

Még márciusban a holtankoljak.hu arról írt, hogy az alábbi átlagárakkal találkoznánk a hazai kutakon, ha nem lenne árkorlátozás:

95-ös benzin: 594 forint/liter

gázolaj: 640 forint/liter