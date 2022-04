Szétbombázott családi életek (x)

Valaki most veszíti el a szüleit. Valaki már elveszítette. A háború emlékeztet minket arra, egymás segítése nélkül nem élhetjük túl.

“A szüleim azt mondják, hogy ne aggódjak. Már hozzászoktak a lövöldözéshez, a gránátok és a légvédelmi szirénák hangjához, mintha ez lenne a normális állapot. Anyukám azt mondja, már fel sem ébred a szirénák hangjára.”

„Apukám elvágta anyukám egy ütőerét, aki ebbe belehalt. Ezért került börtönbe. Nem gyilkosságnak vették, mert édesanyám is ittas volt. Állítólag megvágta, lefeküdt aludni, és anyukám reggelre elvérzett. Épp táborban nyaraltunk, akkor nem is mondták el nekünk, hogy ne rontsák el a nyaralásunkat. A temetésre sem mentünk el, de ez jobb is így.”

Natalianak az ukrajnai háború elől kellett menekülnie, Henit saját családjából kellett kiemelnie a gyermekvédelemnek Magyarországon. Az SOS Gyermekfalvak a világ 136 országában segít a bajba került gyerekeknek, családoknak, otthon ad a szülők nélkül maradt gyerekeknek. Magyarországon 23 ezer gyermek él állami gondoskodásban, többségük elhanyagolás, bántalmazás, a szülők szenvedélybetegsége, halála miatt kerül az SOS-be.

„Három dolgot tudunk adni a gyerekeknek. Biztonságos otthont, szerető nevelőszülői családot és mentálhigiéniás támogatást. Rengeteg traumával érkeznek hozzánk a gyerekek, akár a családjukból emelték ki őket, akár a háború elől menekülnek. A gyógyulást években lehet mérni” – mondja Szilvási Léna, az SOS Gyermekfalvak szakmai vezetője.

Jellemzően az emberek olyan ügyeket szeretnek támogatni, ahol látványos sérülés van. Ezeknél a gyerekeknél külsőre nem látszik semmi, belül mégis darabokban vannak.

„Az SOS Gyermekfalvak a II. világháborút követően azért jött létre, hogy az árván maradt gyerekeknek családot adjon. A most zajló háború miatt is gyermekek maradnak tömegesen magukra, családok szétszakítva. A világon a gyerekek 1 %-a él állami gondoskodásban, és úgy tűnik, ez nem fog változni. Az SOS Gyermekfalvakra most még nagyobb szükség van, hogy egy gyerek se nőjön fel egyedül” – tette hozzá a szakmai vezető.

https://www.sos.hu/ado1szazalek/