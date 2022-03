Kiderült, hol zárja a Fidesz kampányát Orbán Viktor

2018-hoz hasonlóan idén is Székesfehérváron tartja a Fidesz az utolsó nagyobb kampányeseményét, írja a Telex. Pénteken délután háromkor Orbán Viktor is beszédet mond majd a város főterén, Vargha Tamás választókerületi képviselő posztját a miniszterelnök sajtófőnöke, Havasi Bertalan is megerősítette a lapnak.

Orbán legutóbb Egerben kampányolt, ezeket az összejöveteleket azonban a mostani kivételével eddig nem hirdették meg nyilvánosan. Az egri látogatásról is az MTI fotóiból, illetve a miniszterelnök Facebook-oldaláról értesülhetett a sajtó.

Amikor a Telex arról kérdezte Havasit nemrég, Orbán milyen kampányrendezvényeken vesz részt a választás előtti utolsó héten, azt a választ kapták: „az eddigi gyakorlatnak megfelelően a miniszterelnök minden sajtónyilvános programjáról kellő időben értesítjük a szerkesztőségeket”.

Az ellenzék kampányzáróját szombaton tartják a Madách téren.