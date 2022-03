Közel három és félezer gyorshajtót fogtak a háromnapos fővárosi akció során

Közel három és félezer gyorshajtót fogtak a március 22. és 24. közötti sebességellenőrzési akció során Budapesten. Ennek része volt a csütörtöki országos szintű Speedmarathon is.

A BRFK tájékoztatása szerint szinte folyamatos volt a rendőri jelenlét az ellenőrzés helyszínein. A végeredmény pedig még az egyenruhásokat is meglepte: 3380 autós lépte át a megengedett sebességet a három nap leforgása alatt, közülük 132 emberrel szemben helyszíni bírságot, 275 emberrel szemben közigazgatási bírságot szabtak ki az intézkedő rendőrök, ezenkívül további 2973 autóst mért be a traffipax – ők szintén közigazgatási bírságra számíthatnak.

Az ellenőrzések során kilenc egyéb bűncselekményt is felderítettek a rendőrök, valamint az akcióban résztvevő egyik motoros járőr megkülönböztető jelzéssel vezetett kórházba egy ukrán menekült családot, akik eltévedtek a lázas kisbabájukkal.

Azt írták a közleményükben, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, azon belül is az egyik legfőbb baleseti veszélyforrásra, a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében pedig a a jövőben is számíthatunk hasonló akciókra.