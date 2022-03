Karácsony Gergely fogadott rá, hogy Budapesten 18-ból 18 körzetet csont nélkül behúz az ellenzék

Karácsony Gergely az Azonnalinak egykori politikai elemzőként azt mondja, iszonyatosan szoros eredmény lesz a választáson, az

Szerinte a Fidesz 2018-as kétharmados parlamenti többségét olyan tényezők alapozták meg, amelyek mára megszűntek. A kampány a Fidesznek kedvez inkább, a választást eldöntő fundamentumok viszont az ellenzéknek.

Egy ellenzéki összefogással szemben Fidesz már 2018-ban is valószínűleg kikapott volna. (…) Most megvan az összefogás, kérdés, megvan-e a 2018-ban még meglévő társadalmi többség. Ezt persze nem tudhatjuk pontosan, de szerintem semmi okunk azt gondolni, hogy most a Fidesz jobban áll, mint 2018-ban.