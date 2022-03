Márki-Zay Európa-párti, Orbán hazafi – felmértük, milyennek látják a kormányfőt és kihívóját

A választók a miniszterelnököt megbízhatóbbnak és jobb hazafinak tartják, mint ellenzéki ellenfelét. Márki-Zay Péter az Európa-pártiságban előzi Orbán Viktort. Az ellenzéki jelölt gyengébb érdemjegyeket kap a Fidesz-szavazóktól, mint Orbán az ellenzék támogatóitól, a bizonytalanok viszont inkább a hódmezővásárhelyi polgármestert díjazzák. A politikával szembeni bizalmatlanságot jelezheti, hogy mindkét oldal hívei az őszinteséget látják az általuk kedvelt jelölt viszonylagosan gyenge pontjának.

Márki-Zay Péter fő erénye az, hogy Európa-párti – derül ki abból a közvélemény-kutatásból, amelyet a 24.hu megbízásából készített a Závecz Research.

A felmérésben a válaszadóknak tíz tulajdonsággal kapcsolatban kellett megmondaniuk, hogy egy 1-től 5-ig terjedő skálán mennyire tartják jellemzőnek azt Orbán Viktorra és ellenzéki kihívójára (1 – egyáltalán nem jellemző, 5 – teljes mértékben jellemző). E cikkünkben az általánosabb jelzőket vesszük sorra, holnap pedig azokat, amelyek a kormányzóképességgel függenek össze.

Az összes megkérdezett véleménye alapján Orbán legjobb tulajdonsága a felkínált lehetőségek közül az, hogy hazafi, valamint hogy nemzetközileg elismert – ezekre egyaránt 3,4 pontot kapott. A legkevésbé a válaszadók szerint az őszinteség jellemző rá, és az, hogy Európa-párti lenne (3-3 pont), de a megbízhatóság terén is csak egy tizeddel lett jobb eredménye. Ezek látszólag kicsi különbségek az egyes jelzőknél elért pontszámok között, ám a társadalom megosztottsága és a két szavazótábor nagyjából hasonló mérete miatt a 3-asnál lényegesen jobb osztályzatok már erősnek számítanak.

Fontos, hogy az ötfokú skálán történő értékeléseknél, ha az adatokat a teljes válaszadók körében értelmezzük, a +/- 0,4-es vagy annál nagyobb különbségek nevezhetők statisztikailag markánsnak – magyarázta Závecz Tibor. Ez alapján tehát

az Európa-pártiság egyértelműen Márki Zay Péterre jellemző jobban (3,5 pontot kapott Orbán hármas osztályzatával szemben), míg a hazafiság és a nemzetközi elismertség Orbán Viktorra igaz inkább a választók szerint (3,4 pontjával szemben kihívója mindössze 2,9 és 2,6 pontot szerzett ezekben a kategóriákban).

Az őszinteség és a megbízhatóság pedig nagyjából egyformán vall rájuk a válaszadók megítélése alapján, bár az utóbbinál Orbán 0,3 pontos előnye közel van ahhoz, hogy a hibahatáron túli különbség legyen.

Meg kell említeni azt is, hogy a kutatás február 23-án zárult, éppen az orosz-ukrán háború kitörését megelőzően. Természetesen a történtek változtathattak valamelyest a politikusok megítélésén (hiszen az Orbán-kormány például minden európai uniós szankciót támogatott), de érdemes látni azt is, hogy Orbán eleve egy olyan jelzőt, a nemzetközi elismertséget tekintve szerepelt kiemelkedően, amit kritikusai gyakran kétségbe vontak vele kapcsolatban, elsősorban az Európai Unióval folytatott vitái miatt. A jelek szerint azonban főként saját tábora külföldön is elismert vezetőnek gondolja a miniszterelnököt – miközben ilyen értékelést a politikában viszonylag új szereplőnek számító ellenzéki politikusként, mint amilyen Márki-Zay, nehezebb kivívni.

A fideszesek nagyon sokra tartják Orbánt

A Fidesz-szavazók számára nem volt olyan tulajdonság, amelynél Orbánt 4,3 pontnál rosszabbra értékelték volna.

Az ellenzéki szavazók szerint az öt vizsgált tulajdonság közül az őszinteség jellemző a legkevésbé a kormányfőre, ebben a kategóriában 1,7 pontot ért csak el náluk, míg a hazafiságát és a nemzetközi elismertségét ők is többre, 2,2 pontra értékelték.

A fideszesektől is az őszinteségre kapta a legkevesebb pontot a miniszterelnök (4,3-at), a megbízhatóságra, a hazafiságra és a nemzetközi elismertségre pedig a legtöbbet (4,6-ot). Átlagos pontszáma a saját szavazói körében 4,5, míg az ellenzékieknél 1,98, a más listára szavazóknál 2,94, a pártnélkülieknél pedig 2,92 volt.

A különféle társadalmi csoportok között nagy eltérések nem tapasztalhatók, de az iskolai végzettség szerint vannak megítélésbeli különbségek. A legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezőknél átlagosan 3,34 pontot ért el Orbán, míg a magasabb végzettségűeknél 3 pont körüli értéket. Az alapfokú végzettségűek megbízhatóbbnak tartják a miniszterelnököt (3,3 pont), mint a diplomások (3 pont), mint ahogyan a nemzetközi elismertség (3,6, illetve 3,2 pont) és az őszinteség terén (3,1 pont, illetve 2,7 pont) is szignifikánsan jobb értékelést kapott tőlük, mint az egyetemet, főiskolát végzett válaszadóktól.

Talán meglepő, de településtípusok alapján nincsenek jelentősebb különbségek a válaszok megoszlásában. Tény, hogy a községekben élők megbízhatóbbnak, Európa-pártibbnak, nemzetközileg elismertebbnek és őszintébbnek is tartják Orbánt, mint a budapestiek, de az eltérés legfeljebb 0,4 pont.

MZP még nem nyerte meg teljesen az ellenzékieket

Az egységes ellenzék szavazói szigorúbbak voltak a saját jelöltjükkel szemben, mint a fideszesek Orbánnal. Márki-Zay Péter átlagosan 4,04 pontot kapott a hatpárti szövetség szimpatizánsaitól, a legkevesebbet arra, hogy nemzetközileg elismert (3,7) és hogy őszinte (3,8). Európa-pártiságára ugyanakkor olyan magas pontszámot adtak neki (4,5-öt), hogy annak az összes megkérdezettre vetítve is látszik a hatása.

A Fidesz-szavazók is erre a tulajdonságra adták a hódmezővásárhelyi polgármesternek a legjobb osztályzatot (2,3), de ők átlagosan mindössze 1,62 pontra értékelték az ellenzéki miniszterelnök-jelöltet. Ez még annál is kevesebb, mint ahány pontot Orbán szerzett (1,98) a hatpárti szövetség támogatóitól.

A más listára szavazók átlagolva 3,02 pontot, a pártnélküliek pedig 3,54 pontot adtak Márki-Zay Péternek, ez utóbbi több mint hat tizeddel több, mint Orbán pontszáma, ez tehát releváns különbség az ellenzéki jelölt javára a bizonytalanok között.

Komolyabb eltérés Márki-Zay esetében is az iskolai végzettség szerinti bontásnál látható. Az általános iskolát végzettek 3,2 pontot adtak Európa-pártiságára, míg a diplomások 4-et, de az alapfokú végzettségűek hazafinak is kevésbé tartják a közös ellenzéki jelöltet, mint a középfokú végzettségűek (2,7 pont és 3,3 pont).

Az életkori csoportok közül a legfiatalabb, 18 és 39 év közti korosztályban kapta a legmagasabb pontszámokat Márki-Zay, átlagosan 3,1 pontot, a 60 év felettiek 2,98-ra osztályozták, a legrosszabbul pedig a 40 és 59 évesek között szerepelt 2,76 ponttal. Orbán Viktor ugyanebben a korcsoportban 3,3 pontot ért el, míg a 60 év felettieknél 3,1 pontot, a fiataloknál pedig 3,22 pontot szerzett átlagban.