Marad a hideg idő a jövő héten is

A következő napokban is folytatódik a télies idő, néhol hózápor is lehet. A hét második felében nem várható csapadék és továbbra is várhatók mínusz 10 Celsius-fok közeli minimumok – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Hétfőn helyenként süthet ki a nap, az ország nagy részén felhős lesz az ég. Helyenként kialakulhat hózápor, néhol havas eső zápor. A szél is megélénkül, több helyen megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 7 és mínusz 1 fok között várható, de a fagyzugokban mínusz 10 fok is lehet. A legmagasabb hőmérséklet többnyire plusz 2 és 8 fok között alakul.

Kedden és szerdán több órára kisüt nap, de néhol előfordulhat zápor, hózápor. Helyenként megerősödik a szél is. A minimumok mindkét nap mínusz 6 és mínusz 1, a maximumok plusz 4 és 9 fok között alakulnak.

Csütörtökön és pénteken napos, száraz időre van kilátás. Csütörtökön még helyenként megerősödhet a szél, pénteken már csak élénk légmozgás várható. Csütörtökön a leghidegebb órákban mínusz 6 és mínusz 1 fok közötti értékeket mérhetnek, de néhol ennél hidegebb is lehet. Napközben plusz 2 és 7 fok közötti értékek várhatók. Pénteken a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 9 és mínusz 4, a legmagasabb hőmérséklet plusz 1 és 6 fok között valószínű.

Szombaton és vasárnap is túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes időre van kilátás. Szombaton a minimumok általában mínusz 9 és mínusz 4 fok között alakulnak, de néhol ennél hidegebb is lehet. A maximumok plusz 3 és 8 fok között várhatók. Vasárnap hajnalban többnyire mínusz 7 és mínusz 2 fok közötti, de néhol ez alatti értékekre kell készülni. Délután plusz 5 és 10 fok között alakulnak a csúcsértékek – olvasható az előrejelzésben.