Orbán: Minden évben mindenki Magyarországon legalább egy lépéssel mehet előre

Melyik 8 ügyben sikerült megállapodni Putyinnal, tette fel a kérdést a riporter. Energia például, mondta Orbán. Idő kell az energiafüggőség megszüntetéséhez. Magyarország klímabajnok már most is. Magyarország tör a klímabajnoki címre, utána ezt mondta a kormányfő. Orosz gázzal történhet a magyar energiarendszer fenntartása. Van 15 évre vonatkozó, évi 4,5 milliárd köbméternyi gáz szállítására vonatkozó megállapodás, most 1 milliárd eurós emelést kért Orbán. Majdnem megállapodtak Putyinnal, már csak Szijjártónak van egy köre ebben az ügyben. Nyugat-Európa attól szenved, hogy nincs hosszú távú megállapodása az oroszokkal. A rezsicsökkentést azért tudják fenntartani, mert van orosz gáz.

Közel vagyunk ahhoz is, hogy Szputnyik-vakcinát Magyarországon gyárthassunk. Debrecenben épül oltóanyaggyár. Szputnyikból és Szputnyik-light-ból nagy kereslet lesz a világban a következő években.