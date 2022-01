Márki-Zay: Betekintést kaphatunk, miként zajlanak az egyetemi vizsgák a Fidesz-kiváltságosok világában

Márki-Zay Péter is elkészítette a saját értelmezését a Völner-ügy legújabb szálához hétfő estére.

Ma reggel mi is megírtuk: a 444.hu birtokába jutott a Völner Pál fideszes országgyűlési képviselőt érintő több mint 1700 oldalas nyomozati irat, amely többek közt a vesztegetéssel gyanúsított, államtitkári posztjáról lemondott politikus, és a büntetőügy kulcsfigurája, Schadl György, a végrehajtói kar elnöke közti telefonbeszélgetéseket tartalmazza.

Schadl lehallgatott beszélgetéseiből kiderült, hogy sokan keresték őt, hogy segítsen a jogi diplomájukhoz szükséges vizsgák letételében. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke pedig segített végrehajtóknak, és azok hozzátartozóinak. Továbbá fontos embereknek, például Völner Pálnak, vagy Rogán Antal kabinetfőnökének, Nagy Ádámnak is.

Márki-Zay azt írja a történtek kapcsán:

Ma kirobbant az elmúlt évek egyik legsúlyosabb egyetemi botránya. Éppen akkor, amikor a vizsgaidőszakban diákok tízezrei készülnek tisztességgel egyetemi és főiskolai vizsgáikra. A szálak most is a hatalom legfelsőbb köreihez, ezúttal Orbán Viktor propagandaminiszteréhez vezetnek, a bizonyítékot pedig az igazságügyi államtitkár korrupciós ügyének nyomozati anyagai jelentik. Ezekből a papírokból kaphatunk betekintést abba, miként is zajlanak az egyetemi vizsgák a Fidesz-kiváltságosok szűk világában.

Hozzátette:

Egyetemi vizsgáikhoz nekik nem könyvekre, jegyzetekre, különórákra és rengeteg tanulásra van szükség, nekik elég egy telefon. Nem ahhoz, hogy készületlenül is megkapják az elégségest vagy a megérdemeltnél jobb jegyet. Nekik oda sem kell menniük! El sem kell fáradjanak a vizsgára, az oktató tudni fogja a dolgát és megteszi, amire a hatalom utasítja. Így terem a vizsga, diploma, nyelvvizsga és doktorátus a Fidesz kegyeltjeinek. A Völner-ügy kulcsfigurája, Schadl György magának Völner Pálnak és Rogán Antal kabinetfőnökének is segített, hogy levizsgázzanak a Pécsi Tudományegyetem jogi(!) karán. Ez a történet is a kormány és a hatalom legfelsőbb köreit érinti, ahol a végrehajtó-maffia összefonódik a kormányzati maffiával. Mert Magyarország történelmének legkorruptabb kormánya nem csak az államigazgatást és a gazdaság jelentős részét szállta meg, de mára megmérgezték az egyetemi világot is.