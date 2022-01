Ezzel a pár trükkel kitolható az új laptop vásárlása (x)

Laptopot használsz nap mint nap? Esetleg pont most kaptad karácsonyra? Vagy idősebb géped van, de szeretnéd még sokáig használni? A Dell a környezettudatosság jegyében szeretné, hogy minél tovább használd, így ad pár tippet, hogy mivel érheted ezt el.

A laptopok annyira a mindennapi életünk részévé váltak, hogy hajlamosak lehetünk elfeledkezni a karbantartásukról. Pedig évente legalább egyszer mindenképp érdemes egy nagytakarítást elvégezni kívül-belül, ha minél tovább használni szeretnénk az eszközünket. Ennek fontosságára hívja fel a figyelmet a januári „tisztítsd a számítógéped” kezdeményezés, ami többlépcsős takarítást ajánl: egyrészt magát a hardvert érdemes megszabadítani a belül felgyülemlett portól, kosztól, majd utána ajánlott közelebbről megnézni azt is, hogy mit tárolunk az eszközön, megfelelően használjuk és védjük-e azt.

Az egyik legnagyobb laptopgyártónak számító Dell számára fontos a környezettudatosság. Az elektronikai ipar és az elektromos hulladék az egyik legnagyobb környezeti probléma napjainkban: 2020-ban 53,6 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon. A gyártó érzi a probléma súlyosságát, és közel húsz éve dolgozik azon, hogy csökkentse a saját, illetve a partnerei és a vásárlói ökológiai lábnyomát. Ennek érdekében figyel arra, hogy az eszközei könnyen hozzáférhetők és szétszerelhetők legyenek. A termékek, az alkatrészek és az összetevők javíthatók és cserélhetők, hogy növeljük a modellek élettartamát.

De maga a felhasználó is sokat tehet azért, hogy minél tovább használja a laptopját, így tudatos viselkedéssel nem csak a saját pénztárcáját kíméli, de a környezetvédelmi törekvéseket is támogatja, ha nem kell új eszközt vásárolnia. A Dell ehhez is ad pár tippet.

Ami kívül van

Az alaposabb takarítást érdemes egy speciális eszközöket használó szakemberre, gyakorlott szerviztechnikusra bízni, főleg ha a laptop belsejét szeretnénk portalanítani. Azonban ha úgy döntünk, hogy egy gyorsabb kozmetikázásra van csak szükségünk, első lépésként kapcsoljuk ki a laptopot és húzzunk ki belőle minden kábelt. A Dell tanácsai:

Használj egy eldobható kesztyűt, mikroszálas törlőkendőt és 70-30 arányú izopropil alkohol-víz oldatot! A monitorra ragadt apróbb cseppek ellen kizárólag speciális monitortisztító kendőt vagy spray-t használj, melyekkel karcolások nélkül teheted újra ragyogóvá kijelződet.

Felejtsd el a háztartási tisztítószereket! Kerüld a klóralapú, ammóniát, peroxidokat tartalmazó oldatokat, oldószereket (pl. aceton) és etilalkoholt.

Sose spriccelj folyadékot közvetlenül a gépre, kiegészítőkre, csak a kendőre! A képernyőt balról, jobbra egy mozdulattal töröld le, így haladj fentről lefelé. Ügyelj rá, hogy folyadék ne kerüljön a billentyűk közé, a képernyő szélénél a gépbe vagy a portokba, mert tönkre tehetik a géped. Nem szabad túl erősen sem törölni, mert megsérülhet a felülete. Hagyd, hogy a levegőn megszáradjon a gép, mielőtt bekapcsolod.

Ha te is szeretsz a gép előtt nassolni, akkor szerezz be egy sűrített levegős spray-t, amivel a billentyűk közé szorult apró ropi- és sütimorzsákat egy szemvillanás alatt eltávolíthatod. Nem egy nagy összeg, és akár évekig is kiszolgál.

És ami belül

Ahogy hetente akár többször is levisszük a szemetet, úgy a digitális kukánkat, a Lomtárat is érdemes üríteni. A fölöslegessé vált fájlok törlésével rengeteg helyet szabadíthatsz fel, hogy teret adj az újabb fantasztikus bulizós vagy nyaralós képeknek és videóknak.

Otthonunk rendszeres tisztán tartásával elkerülhetjük a megbetegedéseket, úgy a gépünket is megóvhatjuk a kártékony vírusoktól egy megbízható vírusellenőrző program telepítésével és folyamatos frissítésével. A neten rengeteg videót találsz, melyekben a telepítés minden egyes lépését részletesen bemutatják. Jó hír, hogy bizonyos gyártók, mint például a Dell, már előre telepítenek biztonsági megoldásokat a készülékeikre – ha laptop vásárlást tervezel, érdemes ezek közül választanod!

Még jobb, ha olyan speciális szoftvert is használunk, aminek célja kifejezetten a gépünk optimalizálása, ilyen például a Dell Optimizer. Ez egy mesterséges intelligencián és gépi tanuláson alapuló szoftver, amely a használathoz igazodva optimalizálja a teljesítményt és az akkumulátor üzemidőt. A gyártó több modelljén szintén már alapból előre telepítve megtalálható ez a megoldás, csak be kell kapcsolni. Így az eszközt már rögtön a megfelelő védelemmel és optimalizált teljesítménnyel vehetjük használatba.

Így óvhatjuk az akkumulátort

A karbantartás azonban nem ér itt véget. Kevesen tudják, de némi odafigyeléssel az akkumulátor üzemidejét is kímélhetik, ami szintén kényes komponense egy laptopnak. A laptopgyártó szakértői szerint az alábbiakat érdemes betartani: