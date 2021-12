Agarak, ruhák, nyári kalapok: elvisszük a lóversenyre!

A Derby és Divat Fesztivál nemcsak patinás rendezvénynek, de egyben az egyik legelegánsabb hazai szabadtéri eseménynek számít. Idén nyáron is több ezer néző volt kíváncsi a háromnapos fesztiválra, amelyen agár- és lóverseny mellett szépségversenyt és divatbemutatót is rendeztek, és a lelátón is feltűntek különleges ruhák és kalapköltemények.