Hason landoltak egy repülővel Debrecenben az ITM légügyi prominensei

A hatósági vizsgálatok elindultak, de egyelőre senki nem akart nyilatkozni arról, miként történhetett ez meg a közlekedési hatóság egykori elnökével és az ITM vizsgáztató pilótájával.

Futómű nélkül, hason csúszva ért földet a napokban a Debreceni Nemzetközi Repülőtér kifutópályáján egy 150 millió forint értékű kisrepülőgép. A félresikerült leszállási manőver jelentős károkat okozott az olasz gyártmányú, kétmotoros Tecnam aljában – értesült a 24.hu.

Az ilyen eseteket a légügyi szabályok szerint hivatalosan balesetnek kell minősíteni még akkor is, ha a légi jármű utasai közül senki sem sérült meg komolyabban.

A december 4-ei géptörésről furcsa módon eddig nem szivárogtak ki hírek, pedig a Debreceni Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya már megindított egy eljárást légi közlekedés veszélyeztetésének gyanújával, és az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) alá tartozó légügyi hatóság is vizsgálni kezdte az eset körülményeit.

Kérdésünkre a vizsgálatok tényét mindkét helyen megerősítették, ám további részleteket nem közöltek.

Az ügy egyébként az éppen a vizsgálatot folytató ITM számára lehet különösen kellemetlen, hiszen információink szerint a baleset idején két olyan ember ült a gép pilótaüléseiben, akik a magyar légügy prominens figurái közé tartoznak.

Egyikük, Győri Gyula korábban a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) légyügyi elnökhelyettesi, majd elnöki posztját töltötte be, mostanában pedig az ITM légügyi főigazgatója titulust használja a sajtónyilatkozataiban. A súlyemelői múlttal rendelkező Győri politikai karrierje a debreceni önkormányzat képviselő-testületében indult, ahol a Fidesz frakcióvezető-helyettese volt Kósa Lajos polgármestersége idején. Újabban pedig a Debreceni Egyetem Műszaki Karának repülőmérnöki kihelyezett tanszékét is irányítja.

Győrin kívül Veres Zoltán, az ismert műrepülő tartózkodott még a gépen. Veres az ITM honlapja szerint az NKH légügyi szakszolgálati hatósági főosztályának kipróbált pilótavizsgáztatója.

Szakmai berkekben az állítják, hogy a repülés célja Győri Gyula pilótaengedélyének kötelező, évenként esedékes hosszabbító vizsgája lehetett, ezt azonban az érintettek a 24.hu kérdésére nem erősítették meg. A Győri résztulajdonában álló debreceni PharmaFlight Nemzetközi Tudományos és Szolgáltató Központ Zrt., valamint Veres Zoltán is azt írta lapunknak, hogy a vizsgálat lezárultáig nincs módjukban elárulni, milyen céllal használták a gépet, ám azt nem cáfolták, hogy ők ketten ültek a repülőn.

A repülőgép-nyilvántartásból kideríthető, hogy az összeroncsolt HA-ENI lajstromjelű Tecnam P2006N az említett PharmaFlight flottájába tartozik. A PharmaFlightot még 2014-ben alapították Debrecenben, az 5 milliárdos beruházáshoz az Európai Unió adott 3,4 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatást, a fennmaradó részt pedig az Eximbanktól származó kölcsönből fedezték.

Az alapkő letételekor Kósa Lajos polgármester úgy fogalmazott, hogy a leendő kutatási központhoz fogható nincs még egy a világon. Eredetileg ugyanis azt tervezték, hogy olyan orvosi vizsgálatokat végeznek majd itt, amelyekkel a pilóták számára megfelelő gyógyszereket állíthatnak elő, amihez egy kisszériás gyógyszergyárat is létrehoznak. Ez a terv nem valósult meg, de a pilótaképzés valóban elindult, vannak saját repülőik, és olyan repülési szimulátort is működtetnek, amellyel bedolgoznak a Wizz Airnek. A vállalkozás 2020-ra üzleti szempontból is beértett, forgalma megközelítette a milliárdos szintet, az adózott eredmény pedig 150 millió forintra emelkedett.

A cég tulajdonosi szerkezete az induláskor meglehetősen összetett volt: a Pharmapolis Kft.-n keresztül a város gyógyszeripari cégei, a Civis Gyógyszertechnológián keresztül Kósa az egyetem rektora, a Delog Kft.-n keresztül Orbán Viktor barátja, Kékessy Dezső volt párizsi nagykövet családja, a Venus Consultingon keresztül pedig Czirják György képviseltette magát.

A PharmaFlight 2017-ben átalakult részvénytársasággá. Az Opten céginformációs adatai szerint a részvények többsége ezután Czirják kezébe került, 29-29 százalékot Földi Enikő és Győri Gyula szerzett meg. Földi a cégalapításnál bábáskodó fejlesztési minisztérium helyettes államtitkára volt, Győri pedig, mint említettük, a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöki székében ült.