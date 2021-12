Soltész Miklós Szabolcsban verné vissza a keresztényellenes támadásokat

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ajak városában tett látogatást Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, ahol egy általános iskolában adott át egy II. János Pál pápáról elnevezett iskolakápolnát. Az államtitkár az MTI híradása szerint is azt mondta:

Az a feladatunk, hogy határozottan, szeretetteljesen, de keményen visszaverjük azokat a támadásokat, amelyek a kereszténység ellen indultak.

Soltész a Tamási Áron Katolikus Általános Iskola kápolnaszentelőjén a korábbi egyházfőről is megemlékezett, mondván,hogy II. János Pál pápa a „szeretetteljes viselkedésével” mindenkit meg tudott szólítani és adott esetben bocsánatot tudott kérni a kereszténység korábban elkövetett bűnei miatt is. Az államtitkár szerint az egykori pápa emellett a „vadliberális világ” szószólóira is rá tudott szólni, valamint

keményen és határozottan vállalta a kereszténységet.

Az iskola szakrális célokra felújított épületrészét Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyés püspök szentelte fel, Rozinka Mihály intézményvezető pedig elmondta, az elmúlt három évben az egyházmegye többször nyújtott támogatást az iskolának, mintegy 94 millió forint értékben. A kápolna építését is magában foglaló beruházások során az iskolaépületben korszerűsítették a világítást és a fűtést, rekortánpályát alakítottak ki az udvaron, valamint elvégezték a belső felújítási munkálatokat, és az óvodai udvari játékok rekonstrukcióját is.

Az MTI a közleményben hozzáteszi, hogy az államtitkárság a 2019-es viharkár felszámolásához 26,4 millió forint értékben nyújtott rendkívüli támogatást az intézménynek.