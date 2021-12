Soproni Tamás: Újabb szocialista képviselőről bizonyosodott be, hogy nem különb, mint a NER politikusai

Terézváros önkormányzata pert nyert az MSZP-s Bálint Györggyel szemben. A polgármester egyik szeme nevet, a másik sír.

Megvédtük az önkormányzat érdekeit, és bebizonyosodott, hogy nemcsak morálisan, de a törvény előtt is igazunk van

– adott hírt Terézváros momentumos polgármestere, Soproni Tamás arról, hogy a főváros VI. kerületének önkormányzata pert nyert Bálint György, a kerület MSZP-s elnöke és önkormányzati képviselője ellen.

A Fővárosi Törvényszék jogerős ítéletében kimondta, hogy az Andrássy úti ingatlanpanamákban jogerősen elítélt MSZP-elnök, Hatvani Csaba és Bálint György, az MSZP önkormányzati képviselője és helyi alelnöke fedezetelvonó szerződést kötöttek

– írja Soproni, külön kiemelve, hogy ha nem lépnek az ügyben, az érintettek trükközése 14 millió forinttal rövidítette volna meg az önkormányzatot.

A kerület polgármestere megjegyzi ugyanakkor, hiába nevet az egyik szeme, ha a másik sír, hiszen a szavai szerint egy újabb szocialista képviselőről bizonyosodott be, hogy nem különb, mint a NER politikusai, és hogy Bálint a méltatlanságával rontja az ellenzék megítélését, ezzel a 2022-es kormányváltás esélyét is.

A polgármester itt kezdi részletezni, hogy állítása szerint Bálint György személyes bosszúhadjáratot indított ellene és a koalíció ellen, aminek része volt az is, hogy az MSZP a DK-val, Jobbikkal, LMP-vel, Párbeszéddel és Momentummal ellentétben nem szavazta meg a költségvetést, Bálint pedig a viselkedésével egyébként is akadályozza a képviselő-testület munkáját. Soproni sérelmezi továbbá, hogy elmondása szerint az MSZP Terézváros Facebook-oldalán megjelenő gyalázkodó hirdetések mellett szórólapokon is lejárató kampányt indítottak ellene, valamint elszomorítónak tartja, hogy

az MSZP-frakció együtt szavaz a Fidesszel, ha azzal a koalíciót gyengíteni, a városvezetést támadni lehet.

A fentiek értelmében mond ítéletet a terézvárosi polgármester, miszerint a képviselő viselkedése és a jogerős ítélet egyértelművé teszi, hogy Bálintnak nincs helye sem Terézváros vezetésében, sem az ellenzéki összefogásban.