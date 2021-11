Márki-Zay Péter: Kanadai állampolgár is vagyok

Makón tartott lakossági fórumot Márki-Zay Péter, az ellenzék közös kormányfő-jelöltje kedden koraeste. A kérdéseket megelőző beszédében arról beszélt a hódmezővásárhelyi polgármester, hogy kormányváltás esetén

nem lesz politikai tisztogatás.

Ez azért lesz így, mert – mint mondta- túl szegény ez az ország, hogy elküldjék azt, aki ért ahhoz, amivel foglalkozik. A „tolvajokat viszont bíróság elé állítjuk”- tette hozzá.

Ezek után Márki-Zay a fideszes képviselőket – akik ma megszavazták a gyermekvédelmi népszavazást – aberráltaknak és bűnözőknek nevezte.

Amikor a romák felzárkóztatásáról kérdezték Márki-Zayt, azt mondta: amikor Kanadában élt, megtapasztalta, milyen kisebbségben lenni, hiszen akkor ő bevándorlónak számított, és bár tudott angolul, akcentusa volt, tudták, hogy külföldi. A témáról szólva mondta azt:

Kanadai állampolgár is vagyok.

Erről épp a 24.hu számolt be elsőként:

Szerinte ugyanakkor a romák elleni előítéletek megszüntetése egyrészt a szív kérdése is. Ugyanakkor stratégiai ügy is, hogy a romák egyenjogúságát biztosítsák, mert 2050-re lehetséges, hogy akkor megszülető gyerekek fele roma lesz. „A haza sorsa megpecsételődött, ha nem tudjuk őket felemelni, ez stratégiai ügy.”

Márki-Zay ezúttal is egymilliós jutalmat ajánlott annak, aki bizonyítékkel leplezi majd le a Fidesz esetleges választási csalásait. Arról is beszélt az ellenzéki politikus, hogy kormányváltás esetén jelentős fizetésemelést kell adni a rendőröknek, a pedagógusoknak, az egészségügyi szakdolgozóknak. “Annyit, amennyi megállítja az elvándorlást.” Hozzátette: amíg a Tescoban egy árufeltöltő többet keres, mint egy tanár, addig lesz elvándorlás. Megjegyezte: ő egy átlagemelést tervezne, de külön jutalmat is adna, aki “részt vesz a cigányok felzárkóztatásában.” Szerinte az is jó lenne, ha a gyerekek ne könyvekkel zsúfolt táskákkal mennének iskolákba, hanem csak egy tablettel.

További kérdésre azt is mondta Márki-Zay: nyilvánosságra hozzák majd az ügynökaktákat. Az ország legnagyobb problémájának a kivándorlást nevezte az ellenzéki politikus. Hozzátette: haza kell hívni azokat, akik nyugatra mentek dolgozni.