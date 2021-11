A tulaj nem mondta meg Hadházynak, miért nincs még semmi az állami 8,5 milliárddal megtámogatott erőművekből

Négy városban, Mosonmagyaróváron, Battonyán, Tótkomlóson és Kiskunhalason is évek óta működnie kellene egy-egy geotermikus hőerőműnek, amelyek létesítésére hatalmas kormányzati és uniós támogatást nyert el ugyan az a vállalkozó.

Az RTL Híradó képei szerint erőművek helyett mind a négy helyszínen csupán gazos, elhagyott terület fogadja a látogatót. A fejlesztések legtovább Mosonmagyaróváron jutottak, ahol egy bódét húztak fel a puszta betonos térség közepére.

Kovács Imre, cége összesen 8,4 milliárd forint állami támogatást kapott, hogy felépítse az erőműveket. A mosonmagyóvári projekt hirdetőtáblája szerint a kivitelezésnek 2017-ben kellett volna befejezőnie.

A Híradó bemutatta azokat a felvételeket, amelyeket Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő készített, amikor személyesen megpróbálta szóra bírni a tulajdonost, hogy megtudja, miért nem működik egyetlen egy sem a négy erőműből. Kovács Imre azonban válaszadás helyett csak fényképezni próbálta a képviselőt. A geotermikus energia magyarországi királya eközben rendre azt hajtogatta a képviselőnek, hogy írásban kellene feltenni a kérdéseket, akkor szívesen válaszol, illetve hogy élőben is válaszolt volna, de most Hadházy provokálja, ezért mégsem.

Az ellenzéki politikus a kocsordi fecskendőgyárról is kérdezett volna, mert azt további 1,5 milliárd forinttal támogatta az állam. A gyárról Varga Mihály pénzügyminiszter is elismerően beszélt, sőt, a szobájában jelképesen át is adta az üzemet. Kovács erről sem adott felvilágosítást, ami azért is érdekes, mert Hadházy hosszas keresés után csak nem működő gyárat talált.

Hadházy az RTL-nek azt mondta, hogy egy olyan cég, amely 10 milliárd közpénzt nyert el, kötelessége lenne elszámolnia a támogatásokkal.