Folytatódott a gyengülés, újabb történelmi forintmélypont

Tegnap már 370 forint fölé ment kissé az euró ára, ennél nem volt gyengébb még a forint. Egészen ma kora reggelig, amikor 370,43 forint is volt az árfolyam. Ez tehát a történelmi forintmélypont, egyelőre.

Több oka van a gyengülésnek. Egyrészt a dollár erődösik a pénzpiacon, az euró gyengül, vele együtt a forint is. Aztán a török líra is esik, a befektetők azonos régióba sorolják a török lírát és a közép-európai devizákat, ezért azokra is kihatással van a török líra árfolyama. A Magyar Nemzeti Bank pedig a múlt héten először óvatosan emelt kamatot, aztán a hét közepén még egyszer, de kevésbé átlátható a rendszer.

A dollár ára eközben közelíti a 330 forintot.