A MOK elnöke bírálja a kormány járványügyi intézkedéseit

A szakemberek régóta sürgetik, hogy a kormány a negyedik hullám miatt újból vezessen be szigorú intézkedéseket. Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke az Mfor.hu-nak azt mondta, a november 1-jétől hatályos új járványügyi szabályokról jobb lett volna korábban dönteni.

A világ összes kormányára jellemző, hogy a közhangulatot figyelve kivárnak és akkor lépnek, amikor már akkora a baj, hogy a közvélemény is elvárja az intézkedést. Akkor viszont már rendszerint késő.

Szerinte önmagában egyetlen védekezési mód sem eredményes, nem igaz, hogy csak az oltás mindent megold, ahogy önmagában a maszk, a távolságtartás, a személyi higiénia sem, de együtt már tudnak eredményesek lenni.

Az átoltottság növelése valóban fontos, ezért a MOK támogatja a munkáltatók bevonását. Ugyanakkor fontosnak tartanák a védettségi igazolványt a tömegrendezvényeken, a színházakban és a mozikban és a kötelező maszkhasználatot nemcsak a tömegközlekedési eszközökön, hanem minden zárt térben.

A számok ugyanis sajnos nagyon bedurvultak. Most már látjuk, hogy az oltottak is megbetegednek és fertőznek akár láthatatlanul, mert nincsenek tüneteik, de az általuk okozott fertőzésbe az oltatlanok aztán bele is halhatnak.