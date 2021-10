Orbán Viktor: Időben szólunk, aki eddig belénk harapott, annak belénk is tört vagy elvásott a foga

Az eredeti tervekhez képest szűk félórás csúszással, valamivel 16 óra előtt kezdte el megtartani ünnepi beszédét Orbán Viktor miniszterelnök a Békemeneten részt vevő vonulók tömege előtt az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út kereszteződésében.

2006-ot vette előre

Rögtön azzal indított,

régen láttuk egymást, sok mindent kell megbeszélnünk ma délutánt, de mindenekelőtt emlékezzünk a 65 évvel ezelőtti napokra és a 15 évvel ezelőtti délutánra.

Emlékeztetett, nem szokványos helyszín ez, hiszen 15 évvel ezelőtt ezekben a percekben az Andrássy és a Bajcsy-Zsilinszky út sarkán farkasszemet nézett egymással a múlt és a jelen. 15 évvel ezelőtt az ifjú kommunisták október 23-ából november 4-ét csináltak, mondta.

Az egyik oldalon a könnygázgránát, gumilövedék, vipera, azonosító nélküli egyenruhák és a vízágyúk. A másik oldalon a becsapott és megalázott nemzet állt, akinek 50 év elteltével újra azt kellett hallania, hogy hazudtak neki reggel, éjjel meg este, sorolta, ezt szórványos füttyszó fogadta. Az egyik oldalon a foggal-körömmel kivívott hatalom, a másikon a szabadság óriás betűi mögött sorakozó elkeseredett emberek, folytatta.

A nemzetek életében vannak pillanatok, amikor hirtelen mindenki úgy érzi, elég volt, nem mehetnek úgy a dolgok, ahogy eddig mentek. Dönteni kell és a döntésünk megmutatja, kik is vagyunk valójában. Egy egész nemzetről derül ki, mit is ér. Hallgat, vagy protestál. Beletörődik vagy fellázad. Félrenéz vagy felegyenesedik. Elkullog vagy harcol. Nem bújhatsz el, mert egy magasabb igazság ellentmondást nem tűrően láthatóvá teszi magát és szembesít. Vagy ide, vagy oda kell állnod. Szempillantás alatt kiderül, ki a jó és ki a rossz, ki áll a történelem jó és ki a rossz oldalán

– fogalmazott a miniszterelnök.

„Soha nem fogjuk elfelejteni”

Azt mondta, 2006-ban a kommunisták új nemzedéke húzott ujjat Magyarországgal.

Hazugságok árán jutottak hatalomra. Adócsökkentéssel szédítettek, aztán adókat emeltek. Kórházi napidíjak, vizitdíj, emelkedett rezsiárak. Elvették a 13. havi nyugdíjat és elvették a családot. Devizahitelek csapdájába csalták családok százezreit. Az országot kiárusították. Mindent eladtak a külföldieknek. Miután kifosztották, nyakunkra csatolták az IMF-et. Nesze, sánta magyar

– fogalmazott.

Szemeket lövettek ki, védtelen nőket és időseket ütöttek gumibottal. Ezen a helyen 15 évvel ezelőtt erőszak, vér és könny lepte el a pesti utcákat. Történt mindez az 56-os forradalom 50. évfordulóján a világ szeme láttára. Lassan mondom, hogy mindenki megértse: soha nem fogjuk elfelejteni nekik. Azt kapták büntetésül, amit mi jutalmul: kétharmados választási győzelmet

– jelentette ki a kormányfő.

Nevet nem említve Gyurcsányról elmondta, itt kísért a közéletben, mint az Országház fantomja.

Elégtételt venni elég egyetlen mámoros pillanat, de évek kellettek jóvátenni a baloldal rombolását. Nagy kegyelem, hogy eközben a nemzeti egység végig fennmaradt és munkások, mérnökök, földművesek, kis- és nagyvállalkozók, tudósok, ápolók és orvosok összefogásával sikerült eltakarítani a romokat. Talpra állítottuk Magyarországot.

Sorolta a sikereket: letörték az adókat, egymillió új munkahelyet hoztak létre. A minimálbér is nagyobb lesz, mint az átlagbér volt a szocialisták idején. Visszaszerezték a bankokat, a médiát, másfélszeresére növelték a nemzeti vagyont. Egész Európában a legalacsonyabbra vágták vissza a rezsiköltségeket, megadóztatták a multikat.

Magyarország ma már elég erős, hogy egyszerre becsülje meg az időseket és a fiatalokat. A 13. havi nyugdíjat visszaépítjük és jövőre nem kell adót fizetniük a munkából élő fiataloknak, a gyermeket nevelő családok pedig visszakapják az idén befizetett adójukat. Van saját magyar világunk és magyar életünk. Van alkotmányunk, amely garantálja, hogy soha többé ne tehessék meg azt, amit 1956-ban és 2006-ban tettek velünk

– így a miniszterelnök.

Brüsszelezés

Az egész Európai Unió ránk támadt, amikor megállítottuk a migránsokat, felépítettük a kerítést és megvédtük a határainkat. Miniszterelnökök tucatja támadta meg Magyarországot. Mi még mindig itt vagyunk, de ki emlékszik ezeknek akár csak a nevére is?

– tette fel a költői kérdést Orbán.

Szerinte régi nóta ez, az európai főméltóságok megint a fejünk fölött, rólunk, de nélkülünk kívánnak dönteni. Európaivá, érzékennyé és liberálissá vernek bennünket, ha beledöglünk is.

Brüsszel ma úgy beszél és viselkedik velünk és a lengyelekkel, mint az ellenségekkel szokás. Déja vu érzésünk van, a Brezsnyev-doktrína levegője járja át Európát. Hogy Brüsszelben is megértsék: velünk még a kommunisták sem bírták, mi vagyunk a homok a gépezetben, a tüske a köröm alatt

– magyarázta.

Beszédét úgy folytatta, mi vagyunk az a Dávid, akit jobb, ha elkerül a Góliát. Mi vagyunk, akik 1956-ban meglékelték a világkommunizmust és akik kiütötték az első téglát a berlini falból.

Most is álljuk a sarat és csak annyit mondunk: a magyaroknak nem igazuk van, hanem igazuk lesz. És mivel három az igazság, a rezsi és a migránsügy után a gyerekeinket is meg fogjuk védeni. Magyarország lesz az első olyan ország, ahol az iskola falainál megállítjuk az erőszakos LMBTQ-propagandát

– jelentette ki, amit óriási tapssal fogadott a tömeg.

Amit a baloldal csinál, annak több köze van a szórakoztatóiparhoz

Ellenfeleink azt hiszik, ha báránybőrbe bújtatják a farkast, nem fogjuk felismerni. De mi felismerjük, tudjuk, hogy farkas. Azt is tudjuk, hogy meg fogja enni a nagymamát. Sőt, már meg is ette. Ezért tűnt el az összefogás bendőjében mindenki, aki a farkassal cimborált. És higgyék el, van ott még hely az újabb percemberkék számára

– mondta az ellenzéki összefogásról Orbán.

Szerinte csak egy baloldal van, akárhogy maszkírozzák magukat.

Akik 15 évvel ezelőtt az emberek közé lövettek, ma újra színpadra készülnek

– fogalmazott, utalva arra, hogy 16 órától az ellenzék közös nagygyűlést tartott.

Az 1956-os világtörténelmi pillanat hősei egyszerű fiatal magyarok voltak, mint ma mindenki a téren, folytatta a miniszterelnök. Szerinte ma sem az számít, amit Brüsszelben, Washingtonban vagy a külföldről vezérelt médiában akarnak, a magyarok sorsáról ugyanis a magyarok fognak döntetni.

Október 23. emlékeztet minket, ne feledkezzünk meg a saját személyes felelősségünkről. Itt a Kárpát-medencében minden nap harcolnunk kell a szabadságunkért újra meg újra. Ehhez nemcsak ész, hanem erő is kell. Mi azért vagyunk együtt, mert ugyanabban hiszünk: a családban, a nemzetben, egy erős és független Magyarországban. Aki idegen támadásokkal szemben a családját, nemzetét védi, az nemcsak az eszére, a szívére és az erejére számíthat, hanem arra is, hogy igaza van. Az igazság a szabadságharcosok oldalán állt akkor is, és ma is, ez az igazság tartott meg minket Európa közepén

– mondta, hozzátéve, századok óta ugyanazt akarják: igazságot Magyarországnak.

Ha meg akarjuk védeni országunk jövőjét, a nyugdíjat, a kultúrát és így tovább, vagyis ha meg akarjuk védeni a mindennapi életünk szabadságát, akkor mindenkinek ki kell vennie a részét a küzdelemből.

Amit elértünk tegnap és tegnapelőtt, azt holnap meg kell védenünk. Ami ma elég, az holnap kevés. Minden magyarra számítunk, akinek számít Magyarország jövője. Nekünk Magyarország az első, ezért a mi kormányzásunkkal még azok is jobban járnak, akik nem ránk szavaznak

– szögezte le.

Orbán elmondta, tudja, hogy sokan vannak, akik nem veszik komolyan az ellenfeleiket. Sokan gondolják, hogy 2006-ért már elégtételt vettek, sorban aratják választási győzelmeiket, nincs mitől tartani.

És valóban, amit a baloldal csinál, annak több köze van a szórakoztatóiparhoz, mint a felelős politikához. Öles plakátokon hirdették, hogy legyőznek bennünket, aztán a Karácsonyt se érték meg. Rendezték maguknak egy választást, de még azt se tudták megnyerni, amin csak ők indultak. Azon versenyeznek, melyikük lehet majd Brüsszel és Soros György hazai helytartója, aki az ő kegyelmükből uralkodhat a magyarok felett, ki lehet az új budai pasa. Nyíltan mondják, az ördöggel is összefognak, csak újra hatalomhoz jussanak. Az a céljuk, hogy Mária kezéből Brüsszel lábaihoz tegyék le Magyarországot

– mondta.

Szerinte pár lenézett párt miatt nem kellene ilyen sokan összegyűlni. De nem szabad illúzióba ringatni magukat.

Ami számít, az az ellenzéki szereplők mögött álló nemzetközi hátország. Pénz, média és a hálózat. Ez olyan súlyos erő, amit csak több millió magyar együtt győzhet le és szoríthat ki az országból. Időben szólunk, aki eddig belénk harapott, annak belénk is tört vagy elvásott a foga. Hiába volt az ellenség hatalmas, mi nem futottunk el és most sem fogunk meghátrálni, mert tudjuk, hogy együtt fogjuk végigcsinálni. Nézzetek a mellettetek álló szemébe, ő mindent meg fog tenni, hogy akár a legvastagabb falon is átmenjünk

– jelentette ki.