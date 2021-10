Márki-Zay a CNN-en: Egy keresztény politikus soha nem fogadhatja el a korrupciót

A CNN-nek adott élő interjút Márki-Zay Péter szerda este. Az összellenzéki miniszterelnök-jelöltet Christiane Amanpour műsorvezető kérdezte a 2022-es választási esélyekről, a magyar ellenzék egyben tartásának nehézségeiről, és mások mellett a jelölt migrációhoz való viszonyáról is.

Orbán Viktor miniszterelnök kihívója a migrációról feltett kérdésre válaszolva emlékeztetett, hogy a jelenlegi magyar kormány a migrációellenes retorikája ellenére több mint ötvenezer embernek adott bevándorlási vízumot. Szerinte Orbán migrációs politikája nem is annyira a tettekben, inkább a szavaiban különös. A miniszterelnök-jelölt azt mondta, Magyarországon inkább az emberekkel való bánásmód és a politikai kommunikáció az, ami egyedi, amit viszont Márki-Zay határozottan elutasít.

Orbán gyűlöletkampányt indított. Humánusan kell bánnunk az emberekkel, és soha nem szabad semmilyen közösség ellen gyűlöletkampányt folytatni

– mondta a miniszterelnök-jelölt.

Amanpour ezután bejátszott egy korábbi Szijjártó-interjút, amelynek kapcsán a „keresztény Magyarország” toposzról kérdezte Márki-Zayt. A miniszterelnök-jelölt itt arról beszélt, hogy Szijjártó Péter Orbánhoz hasonlóan pragmatista politikus, és emlékeztette a nézőket, hogy korábban Orbán Viktor is „radikális liberális volt”. Aztán volt Putyin-ellenes és EU-párti, majd később az EU-val kritikus, Putyin-barát jobboldali lett, sorolta érveit a miniszterelnök-jelölt. Mint mondta, Orbán Viktor rendszerét nem is elsősorban az ideológia határozza meg, hanem a korrupció.

Márki-Zay hozzátette: egy keresztény politikus soha nem fogadhatja el a korrupciót.

A beszélgetésben később kitért arra is, hogy Polt Péter legfőbb ügyész mandátumát épp most hosszabbított meg a Fidesz kilenc évre. Erre utalva mondta, hogy Orbán egy autokrata, aki úgy változtatja meg a választási törvényt is, ahogy akarja.

Márki-Zay azt mondta, az elmúlt évtizedben soha nem volt ekkor esély megverni Orbánt, mint most. Ehhez viszont szerinte – ahogy azt már korábban többször is hangsúlyozta – Orbán hagyományos szavazóbázisát is meg kell próbálni megnyerni a választási kampányban.

A műsorvezető a Trump- és a Márki-Zay-jelenség közötti állítólagos párhuzamról is kérdezte a jelöltet. Itt Krekó Pétert idézte, aki szerint Márki-Zay Trumphoz hasonlóan párton és a főáramon kívüli jelölt. Márki-Zay erre azt mondta, nem tudja elfogadni a trumpi hasonlatot. Magyarország és az Egyesült Államok között szerinte nem állítható fel sok túl politikai párhuzam: Orbán lebontotta a fékek és ellensúlyok rendszerét, ezzel szemben ő irigykedve nézi az amerikai demokrácia stabilitását.

Amanpour arról is kérdezett a végén, hogy mennyire stabil a magyar ellenzéki együttműködés. Márki-Zay erre azt mondta,

a Fidesz árulókat fog keresni az ellenzéken belül.

Szerinte a Fidesznek az az egyértelmű célja, hogy megtörje az ellenzéki egységet. A kampányra szerinte nekik végtelen forrásaik vannak, de az ellenzéki koalíciót egyben kell tartani.

Márki-Zay emlékezettett arra is, hogy az idők változnak: 2019-ben az önkormányzati választásokon már sok városban vesztett a Fidesz, és most abban lehet bízni, hogy 2022-ben ez fog történni országos szinten is.