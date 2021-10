Hvg.hu: Háromszázmillió körül járhatnak az előválasztás költségei

Az eredetileg tervezettnél jóval többe kerül az ellenzéki előválasztás megszervezése és lebonyolítása, és a kezdeti tervekhez képest a hat párt nem is egyenlő arányban járult hozzá a költségekhez – derítette ki a hvg.hu a pártoktól összegyűjtött információk alapján. Mint írják, az előválasztás második fordulója ugyan csak vasárnap kezdődik el, de már nagyjából láthatók a végleges számok. E szerint:

az első forduló csaknem 190 millióba került,

a második költsége pedig elérheti a 40 milliót.

Ez az összesen mintegy 230 millió forint csak az előválasztás technikai költségeit fedezi, ebben nincsenek benne az egyéni jelöltek és a miniszterelnök-jelöltek kampányköltései. Utóbbi kettőt a pártok maguk fizetik, míg a lebonyolítást közösen állták. A hat párt szeptember 5-i közös nyilatkozata – még az első forduló megkezdése előtt – 130 millió forintra becsülte a két forduló költségét. Azt ugyan jelezték, hogy ez felmehet akár 160 millióra is, végül azonban jelentősen meghaladta a tervezett összeget.

A hat párt (a DK, a Jobbik, az MSZP, a Párbeszéd, az LMP és a Momentum) eredetileg 120 milliót dobott össze, vállalásuknak megfelelően egyenlő arányban, vagyis mindegyik 20-20 millióval szállt be. Hamar kiderült azonban, hogy ez még az első fordulóra is kevés lesz, ezért további 40 milliós „pótbefizetés” vált szükségessé, ezt fele-fele arányban a DK és a Jobbik vállalta.

Időközben kiderült, hogy még ez a 160 millió is kevés, mert az online szavazók azonosítását végző operátorokra további 20 milliót kellett költeni Ezt az összeget a lap szerint a Momentum fizette be. És még ezen felül is keletkezett első fordulóhoz kapcsolódóan mintegy további 6 milliós költség – ezt a hat párt már közösen dobta össze.

Így eddig nagyjából 186 millió forint az előválasztás költsége.

A lap arról is írt, hogy számításaik szerint a második forduló költségei jóval alacsonyabbak lesznek, mint az elsőéi. A kiépített technikai háttérre és az első fordulóban is használt eszközökre már nem kell költeni, hiszen azok már megvannak, de jelentős költségelem a szavazólapok kinyomtatása is. Emellett várhatóan a tönkrement szavazósátrakat, laptopokat és tableteket is pótolni kell majd, ez is növelheti valamennyivel a költségeket. A második forduló költségeit a lap a forrásai alapján mintegy 40 millió forintra becsüli. Ennek a nagyobb részét, 25 millió forintot ismét egyenlő arányban osztják el a rendező pártok, de ezúttal csak ötfelé. A Momentum ugyanis, arra hivatkozva, hogy az első fordulóban ők fizették az operátori munkához kapcsolódó 20 milliót, ezúttal nem ad bele a közösbe.

Operátorokra a második fordulóban is szükség lesz az elektronikus szavazás miatt, és a tervezett 200 fős gárda jelentős részét fizetett diákmunkások teszik majd ki, mert egyszerűen nincs ennyi ingyen dolgozó párt- és civil aktivista. Az operátori bérek adják az online szavazáshoz kapcsolódó 15-20 milliós költség legalább háromnegyedét. Ezt az összeget egy az egyben az MSZP vállalja.

A lap kalkulációja szerint az előválasztás kiadásaiból a legtöbbet a Jobbik és a DK vállalta, mindkét párt körülbelül 46 milliós összeget tett bele. Kicsit kevesebbel, 41-41 millióval az MSZP és a Momentum szállt be, míg a legkevesebbet az LMP és a Párbeszéd fizette, 26-26 milliót.

A előválasztás lebonyolításában kulcsszerepet játszó aHang civil szervezet szintén indított adománygyújtő kampányt. Az itt befolyt pénz teljesen elkülönül a pártok előválasztási kasszájától. A hvg.hu szerint már több mint 60 millió forint jött össze magánszemélyek mikroadományaiból – a legnagyobb összeget, 7 milliót Gauder Milán adta, aki a Mastercard egyik régiós vezetője.

Ebből a keretből költöttek az első fordulóban az online call center kialakítására (vettek ide 70 telefont és 110 tabletet is), az előválasztást és az online szavazást népszerűsítő Facebook- és Youtube-hirdetésekre, tollra, kitűzőre, a sátrakon 200 molinóra, az operátorok és a szavazást lebonyolítók feladatát leíró protokollok nyomtatására, GDPR-jogászra, infrastruktúraüzemeltetésre. A maradék pénzből a második fordulóban is terveznek hirdetésekre költeni.

A hvg.hu cikkében a miniszterelnök-jelöltek kampányköltéseit külön is részletezték.