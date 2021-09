Ihatatlan, büdös víz jön a csapból a Zala megyei Hahóton

Évek óta rengeteg kellemetlenséget okoz a zalai Hahót község lakóinak, hogy sokszor büdös és opálos a csapvíz. Az ott élők ezért aláírásgyűjtésbe kezdek, hogy így segítsék elő a probléma megoldását – derül ki az ATV hétfői híradójának bejátszásából.

Község lakói különböző kellemetlen tapasztalatokról számoltak be. Egyikük azt mondta, nem lehet meginni a vizet, mert ha megnyitja a csapot, a víz büdös, és egy idő után el is színeződik, feltehetően a magas vastartalom miatt. Egy helybéli férfi arról számolt be, hogy nyolc-kilenc éve kezdődött a vízminőség romlása, az ivóvíznek először csak szaga volt, aztán már színe is. Szerinte a csapvíz minősége változó, ha tisztítják a rendszert, akkor valamivel jobb a helyzet, úgy másfél-két hónapig.

Egy helybéli asszony arról beszélt a Híradónak, hogy háromévente le kell cserélnia a mosógépet, mert a vízkőoldó sem használ. A mosogatógépet, mint mondta „rendszeresen” cserélik.

Mindannyian tudjuk, hogy ez egy olyan kérdés, amiben a pénz az elsődleges. Sajnos sem a vízmű mint üzemeltető, sem az önkormányzat mint tulajdonos nem áll úgy anyagilag, ezért a megoldásra pályázati támogatást, akár kormányzati segítséget várunk

– szabadkozott az legfeljebb ezer lakosú település polgármestere, Szabó Zsolt.

Cziráki László, a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint a települési hálózat a vízellátási rendszer hosszú távú biztosítása érdekében felújításra szorul. A víztermelő művek, a vízbázis, az ivóvíz-tisztítási technológia és a vezetékek rekonstukciója meg fogja oldani a problémát.

A vízmű vezetője hozzátette, előkészítés alatt van a pályázatuk, amely megoldást jelenthet a helybéliek problémájára.