Orbán Viktor csendben angol nyelvű hírlevelet kezdett el terjeszteni

A miniszterelnök első angol nyelvű hírlevele hétfőn jelent meg Viktor Brief néven. A hírlevélről sokat nem lehet tudni, a Miniszterelnökség sem különösebben reklámozta, a létezéséről is csak onnan tudunk, hogy a Politico feltöltötte az első számot. Az About Hungary című angol nyelvű kormányzati blogon csak két nappal ezelőttről van róla hír, és egyből egy olyan idézettel indítanak Orbán Viktortól, amelyben leírja, mennyi időt töltött ellenzékben a rendszerváltás óta.

Nem a modern értelemben vett hírlevélről van szó, amiben új háttérinformációk szerepelnének, pedig a hírlevél maga exkluzív információkat ígér a magyar miniszterelnöktől. Ennek ellenére az első hírlevél alapvetően egy promóciós újságnak néz ki, amelyben nagy képek és kattintható linkek vannak, ezek mindegyike a miniszterelnök weboldalára visz.

A nyitó idézet például némileg kontextus nélkül arról szól, hogy a migránsok nem Magyarországon vagy Szerbiában, hanem Németországban akarnak élni, mi tehát Európát, de főleg Németországot védjük. Van még egy hasonló, a Kárpát-medence ezeréves védelméről szóló link is, valamint a miniszterelnök találkozóiról szóló beszámoló.

A hírlevél végére összegyűjtötték, kikkel találkozott Orbán Viktor a héten. Szerepel itt a szlovén, a horvát, a szerb miniszterelnök, valamint a lengyel elnök és Ferenc pápa is, akiről azt írják, audienciát adott Orbánnak az Eukarisztikus Kongresszus zárómiséje előtt.

A hírlevél hetente fog megjelenni, és a feliratkozáskor ki lehet választani, melyik országból olvasnánk Orbán Viktor gondolatait. A Politico egyébként kiemelte, hogy a cím elég áthallásos, mert Viktor alsónadrágját is jelenthet angolul.