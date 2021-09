Így készült fel a pápa látogatására a TEK

A hvg.hu exkluzív betekintést kapott a Terrorelhárítási Központ felkészülésébe a pápalátogatás előtti utolsó napokban.

Hajdu János főigazgató a portálnak elmesélte, hogy a TEK a vatikáni csendőrséggel karöltve végzi Ferenc pápa védelmét. Mint mondta, a Szentatya gyakran érintkezik a tömeggel, és nem vesz tudomást arról, milyen védelem alatt áll, de ez nem is az ő feladata. A TEK vezetője megmutatta, milyen bevetési gyakorlatokkal és fizikai felkészüléssel fordult rá a személyi védelem egyik legnagyobb kihívására a Terrorelhárító Központ állománya.

Hajdu János azt is elmesélte, hogy harminc évvel ezelőtt is részt vett az akkori pápa, II. János Pál magyarországi látogatásának biztosításában, sőt, arról is beszélt, hol hibáztak akkor az egyházfő személyi védelmében, amit most biztosan nem fognak elkövetni.

A videót itt tekintheti meg.