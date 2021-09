Elkérné stadionját az államtól Debrecen

A Fidesz képviselői megszavazták. Az önkormányzat azt szeretné, ha a Nagyerdei Stadion a városé és az egyetemé lenne.

Debrecen kezdeményezi, hogy az állam ingyen adja át üzletrészét a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft.-ben. Ha ez megvalósul, az önkormányzat és az egyetem 50-50 százalékban lesz tulajdonosa a stadionnak. Az előterjesztés szerint Debrecen így hatékonyabban tudná ellátni közfeladatait.

A Dehir.hu szerint a városnak most Nagyerdei Stadiont tulajdonló cégben 10 százalékos tulajdona van, 50 százalék az egyetemet fenntartó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványé. 1 százaléka van az államnak, 39 az állami tulajdonú BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-nek.

A polgármester az ülésen azt mondta, szerinte a nagyobb üzletrész nem jelent majd többletköltséget a városnak az üzemeltetésben. Az aggályaikat megfogalmazó városatyákat Papp László azzal nyugtatta, a Nagyerdei Stadiont eleve úgy tervezték, hogy ne csak focimeccsek helyszíne legyen, bérbe adható területeit most is sokan használják, a DVSC is fizet a stadion használatáért.

Mint mondta: a város évente 30-40 millió forintot ad az üzemeltetés támogatására, az állam a stadion működtetésére soha nem biztosított forrást, így ez sem jelent majd változást. Az előterjesztést a Fidesz-frakció 23 igen szavazatával, 8 tartózkodás mellett fogadta el a közgyűlés.