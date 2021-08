„Most utazni akar, vagy védettséget kapni?” – olvasóink megírták harmadik oltásuk történetét

Az európai utazások miatt keresett lett a Janssen vakcinája azok körében, akik harmadik oltásra regisztráltak. Sokan örülnek az újraoltás lehetőségének, és nagyobb biztonságban érzik magukat. Olvasóink írták meg tapasztalataikat.

Zömében 65 év felettiek, de nem csak sinopharmosak igénylik a harmadik oltást, és nem is mindenki feltétlenül Pfizert szeretne – ez derül ki abból a több tucat levélből, amit olvasóink küldtek arra a felhívásunkra, hogy osszák meg velünk harmadik oltásos tapasztalataikat. Írt nekünk elégedett sinopharmos, még be nem oltott egészségügyis és olyan is, aki 100 kilométert utazott a harmadik Pfizerért.

Orbán Viktor július 16-án jelentette be, hogy lehetőség lesz a harmadik oltás felvételére azok számára, akiknél a második oltás után eltelt négy hónap. Augusztus 1-től immáron a háziorvosi rendelőkben vagy kórházi oltópontokon lehet igényelni az emlékeztető oltást.

A legtöbb szerkesztőségünknek írt beszámoló hatvan évnél idősebb olvasótól érkezett, túlnyomó többségük Sinopharmot kapott a tavasszal. Többségük ellenanyag-tesztet is csináltatott, amely negatív eredményt hozott, de olyan olvasónk is akadt, akinél kimutattak antitestet, mégis az első adandó alkalommal regisztrált a legközelebbi oltási időpontra. A levélírók szinte mindegyike örült a lehetőségnek, és nyugodtabb attól a gondolattól, hogy harmadik oltást kapott. A Hajdú-Bihar megyében élő József is örült annak, hogy miután 69 évesen megkapta a kínai vakcinát, ellenanyagot viszont nem mutatott ki a labor, elmehet harmadik oltásra. A miniszterelnöki bejelentés után rögtön hívta is a háziorvosát, ám azóta is vár, ugyanis a településen még nem tudnak harmadik oltást adni, mert nem érkezett meg a vakcina.

Sokaknak jelentős távolságot kell/kellene megtenniük az emlékeztető oltástért. Attilát például a miskolci kórházban oltották, és ezért száz kilométert utazott. A 69 éves Péter pedig Vecsésen lakik, de három távolabbi helyszínt dobott fel számára a rendszer: Vácot, Ceglédet és Kistarcsát. Kleopátra nevű olvasónk pedig eddig éppen azért nem tudott elmenni harmadik oltásra, mert a regisztrációs rendszer csak túl távoli oltópontokat kínált fel számára.

Bár a levélírók többsége Sinopharm-oltás után jelentkezett harmadik vakcináért, akadnak olyanok is, akiket nem Sinopharmmal oltottak, mégis szinte azonnal éltek az emlékeztető oltás lehetőségével,

Van olyan olvasónk, aki két Pfizer-oltás után nagyobb biztonságban érezte magát a harmadik oltással, egy másik 64 éves olvasónkat pedig Szputnyikkal oltották be a tavasszal, de úgy érezte, hogy mivel szeptembertől egyetemen tanít, jobb, ha kéri a harmadik oltást, és ezt tanácsolta neki orvosa is. Meg is kapta a Pfizer-emlékeztetőt. Gábor két AstraZeneca után jelentkezett harmadik oltásra (Pfizert kapott), és amikor visszakérdeztünk, miért döntött a gyors emlékeztető oltás mellett, azt írta: „két AstraZeneca után minimális antitest termelődött, és a T sejtek gyári KIT-tel nem, csak a Szegedi Klinika egy saját fejlesztésű tesztjével voltak detektálhatók.” Zoltán is Astrazenecát kapott februárban és márciusban, és most azért ment el újra, mert mint írta,

nem szeretem azt a felfordulást ami körülötte van. Adják be, aztán hagyjanak élni és ennyi.

Nem mindig segítőkész a háziorvos

Olvasóink történetéből kitűnik, hogy a kórházi oltópontokkal elégedettek, ám a háziorvosok hozzáállása meglehetősen vegyes. A protokoll szerint a harmadik oltást a háziorvosi rendelőben vagy az EESZT-n keresztül regisztrálva kórházi oltópontokon lehet felvenni, és aki tanácstalan, milyen vakcinát kérjen, érdeklődjön a háziorvosánál. Több olvasónk azonban hiába kérte alapellátó orvosa segítségét. Így járt a 66 éves, korábban Sinopharmmal oltott Mária is:

Az orvosom semmiféle segítséget nem nyújtott abban, hogy mit és hányszor, most a harmadiknál is rám hagyta, hiába kérdeztem. De legalább nem gördített elém nehézséget és beoltott. Amúgy nagy hiba, hogy érzelmek alapján hagynak bennünket dönteni – írta.

A szintén sinopharmos 63 éves Anikó a harmadik oltással a karjában ma már sokkal nagyobb biztonságban érzi magát, ám oltásügyben az ő háziorvosa sem mutatkozott segítőkésznek:

A háziorvos elzárkózott még a kérdéstől is, neki elege van. :-)

Veronika 70 évesnél idősebb szüleinek történetét írta meg. Ők is Sinopharmot kaptak, bennük is ott motoszkált, hogy talán nem védettek, ezért örültek a harmadik oltás lehetőségének, és bár kezdetben együttmüködőnek tűnt háziorvosuk, de türelmet kért a szüleitől, ők azonban inkább regisztráltak, majd kaptak is emlékeztető oltást.

Szilvia 76 éves, kimutatható antitesttel nem rendelkező, vesebeteg és magas vérnyomásos édesapja történetét írta meg.

Természetesen tavasszal ő is a háziorvos által felajánlott kínai oltást kapta. Most nyáron, miután a főváros által felkínált, a kerületben elérhető 500 db antitest vizsgálati keretbe nem fért be, magánúton elment a vizsgálatra. Ellenanyagszintje alapján nincs védettsége. Ez történt augusztus első napján.

Azonnal felhívta a háziorvost a hírrel (bár nem az orvos ajánlotta fel a vizsgálat lehetőségét). Az asszisztens azt mondta, most szabadságra mennek, „térjünk vissza rá szeptemberben” – részletezte olvasónk, aki értetlenkedve fogadja ezt a hozzáállást, különösen annak fényében, hogy hallott olyan háziorvosról, aki a nyaralását megszakítva összeszervezett 20-30 beteget, és még augusztus elején beadta nekik a harmadik oltást.

Akadt olyan, akit a háziorvosa azért nem oltott be, mert pár nap híján nem volt meg a négy hónapos különbség a második és a harmadik oltás között. Így járt 65 év feletti egyik szegedi olvasónk is, aki kínai vakcinát kapott a tavasszal:

mivel nem ajánlottak mást, illetve csak ezt adták, mi bevállaltuk. Tény: az ingyenes antitest vizsgálatot nem támogatja a Müller Cecília-féle testület, de ez is csak azt jelentheti, hogy nincs hatása a kínai oltásnak. Jobbára úgy érezzük, mint akivel kísérleteznek, ki mit bír és meddig.

Természetes volt, hogy jelentkezik harmadik oltásra, főleg azért, mert Pfizert szeretett volna.

Jelentkeztünk a háziorvosnál, aki nyilvántartásba vett bennünket és augusztus 4-re ki is írt oltásra. Augusztus 3-án, a háziorvos asszisztense telefonon közölte, hogy mégsem tudnak oltani bennünket 4-én, mert körlevelet kaptak Müllertől, hogy az oltások között a négy hónapot napra pontosan be kell tartani. Ez a mi esetünkben 3 nap különbség. Kérdezem: mit jelent a 3 nap különbség a hatóságnak és mit nekünk, akik a két oltás ellenére is bizonytalanságban élnek, és azon voltak, hogy ez megszűnjön? Továbbra is marad a bizonytalanság, így ölbe tett kézzel várjuk a negyedik hullámot, vagy végre pontot tehetünk az ügy végére?

A háziorvos elhatárolódott Győző esetében is, akit korábban az orosz vakcinával oltottak be, de az antitestvizsgálata negatív lett. Mivel krónikus beteg, végül sikerült idő előtt harmadik oltást kapnia.

Július végén kértem a háziorvost tegye lehetővé a mielőbbi Pfizer-vakcinát 3. oltásként számomra, teljesen elhatárolódott, mondván nincs lehetősége és különben is szabadságra készül – írta Győző, aki végül a győri kórházban kapta meg a Pfizert, méghozzá úgy, hogy nem is regisztrált előtte. Arról kapott ugyanis tájékoztatást a kórházban, hogy a krónikus betegek a négy hónap lejárta előtt is kaphatnak harmadik oltást, háziorvosi igazolással. Mivel Győző orvosa szabadságon volt, az asszisztens írta meg az igazolást, amivel Pfizer vakcinát kaphatott.

Továbblépni nem lehet, várni kényszerülünk

– írta csalódottan.

Van, amikor éppen a háziorvos miatt megy gyorsan és gördülékenyen az oltás. Béla gyors, pontos és udvarias munkavégzésről számolt be nekünk, amikor megkapta háziorvosától az emlékeztető oltást.

Reggel 9 órakor felhívtam a háziorvosomat, hogy kérem a harmadik oltást. 10 óra 50 perckor felvettem az oltást, mindenfajta sorbanállás nélkül

– írta elégedetten, hozzátéve, hogy első oltási sora Pfizerből állt, erre kapott rá most egy Janssen-boostert.

Eddig a Pfizer volt a Szent Grál, most már a Janssen is keresett

Sok utazni vágyó irigykedhet Bélára a Johnson and Johnson vakcinája miatt, ugyanis olvasóink jelzéseiből jól érződik: bár még mindig a Pfizer a legnépszerűbb vakcina, harmadik oltásnak egyre többen szeretnének Janssent. Az ok egyszerű: egydózisú vakcináról lévén szó, ha valaki harmadiknak ezt kap, PCR-teszt nélkül utazhat az uniós országokba. Nem így, akit tavasszal keleti oltóanyaggal vakcináltak, mert az hiába kap harmadiknak Pfizert vagy Modernát, az uniós vakcinaigazolvány minden kedvezményére csak azok jogosultak, akik két adag, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által elfogadott vakcinát kaptak. Vagyis Pfizerből és Moderenából is szükség lenne egy negyedik oltásra, ennek lehetősége azonban egyelőre nincs napirenden Magyarországon.

Vagyis az újraoltásoknál azok az utazni vágyók járnak a legjobban, akiknek az egydózisú Janssent ajánlják fel. Az utazás miatt szerette volna ezt a vakcinát kapni László is, aki munkája miatt van sokat távol Magyarországtól:

Bemutattam az első két (kínai) oltásról az igazolást, és már közelített is a vállamhoz a doktornő az oltással, és közben mondta, hogy „most kap egy Pfizert”.

László visszakérdezett, nem lehet-e mást kapni, főképp Janssent, mert sokat kell utaznia és azzal egy dózissal teljes immunizációt kapna.

„Most utazni akar, vagy védettséget kapni?” hangzott a válasz, és azzal a lendülettel bennem is volt a Pfizer oltás

– mesélte László.

Az Olaszországba készülő Annamária kívánságát azonban gond nélkül teljesítették a Mazsihisz Szeretetkórházban:

Megkérdeztem, mit kapok. Pfizert mondtak, és rákérdeztem, kaphatok-e Janssent, mert utazni szeretnék, és abból elég 1 oltás, míg a Pfizerből kapható eggyel megint nem lenne meg az utazási biztonságom. Azonnal igent mondott, és már jelezte is az oltást végző kollégáknak, hogy „Janssen lesz”. Az igazolást is azonnal megkaptam.

Szintén utazás miatt szeretett volna Janssent Lajos, aki „egy másik ügy miatt” épp a győri kórházban járt, ahol megkérdezte, kaphat-e időpont nélkül Janssent.

Simán adtak. Úgyhogy most van három oltásom, a harmadikat a világon mindenhol teljes sorozatnak tekintik. Nem is értem, miért nem csinálja azt a kormány, hogy minden sinopharmos oltottnak felajánl egy Janssent, van belőle elég, ha el nem ajándékozzuk, illetve biztos lehetne még szerezni.

– írta nekünk Lajos.

Szívem szerint Pfizer-t vagy Moderna-t szerettem volna 3.-nak, de azokból egy oltás nem oltás; ezért az egydózisú Janssen mellett döntöttem – írta a 64 éves János, aki olyan oltást szeretett volna harmadiknak, „amivel mondjuk Türkmenisztánon vagy Bahreinen kívül esetleg olyan egzotikus helyekre is eljuthatok, mint például Német- vagy Lengyelország.” Regisztrált, majd az oltóponton azt mondták neki, hogy csak másnap lesz Janssen. Viszonylag gyorsan és egyszerűen áttették a regisztrációját másnapra, amikor meg is kapta az áhított vakcinát.

Az egész regisztrációt, a Janssen-kérésem kezelését, és az oltópont működését is gyorsnak és rugalmasnak tapasztaltam. Itt minden rendben ment! :) A 3. oltást konkrétan augusztus 4-én kaptam meg, s rá 2-3 napra már a teljes értékű uniós Covid-igazolást is le tudtam tölteni az EESZT-ből

– írta az elégedett nyíregyházi olvasónk.

Egészségügyis, aki még egy oltást sem kapott

Július végén jelentették be, hogy szeptember 1-jéig minden egészségügyi dolgozónak kötelezően be kell oltatnia magát. Az erről szóló kormányrendelet kimondja, az egészségügyi szolgáltatók nem hozhatnak létre új jogviszonyt olyan egészségügyi dolgozóval, aki nem veszi fel az oltást és meg kell szüntetni a jogviszonyt azzal az egészségügyi dolgozóval, aki megtagadja az oltás felvételét.

Anita is az egészségügyben dolgozik, de csak a kötelező oltást előíró kormányrendelet megjelenése után regisztrált az oltásra. A vakcinák hosszú távú mellékhatásairól semmit se tudunk. Ez késleltette legtöbbünknél a döntés meghozatalát – indokolta döntését Anita, akinek időközben már visszajelezték a regisztrációját, így szeptember 1. előtt fel tudja venni az oltás első adagját.

Írt nekünk olyan is, aki már a negyedik oltást is felvette, igaz nem Magyarországon. Árpád az áprilisi Szputnyik oltásai után azt hitte, sok helyre utazhat vele, de nem így lett.

Júliusban elhatároztam hogy akármi is legyen, felveszem a Pfizer-oltásokat is Ez meg is történt. Romániában. Az eredmény, gyakorlatilag semmi mellékhatás, de irtózatos magas antitest-képződés

– írta Árpád.

Éva pedig arról írt, kínai vakcinával oltották, elégedett is volt vele, antitestet is mutattak ki a szervezetében, mégis kérte a harmadik oltást, mert így nagyobb biztonságban érzi magát,