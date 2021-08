Több szakrendelés is szünetel a kisvárdai kórházban

Urológia, bőrgyógyászati és allergológiai szakrendelés sincs jelenleg a kisvárdai kórházban – írja az atv.hu. A kórház ezt azzal magyarázza, hogy mivel az intézmény működését átvette a görög katolikus egyház, így most új működési engedély vált szükségessé, és van olyan szakrendelés, amit egyelőre emiatt szüneteltetni kell.

Az intézmény azt ígérte: folyamatosan azon dolgoznak, hogy a normális szakrendelés visszaálljon, és senkinek ne kelljen más városba utazni ellátásért. Gőzerővel keresik például az orvosokat, hisz belőlük is hiány van a kórházban.

Vannak olyanok, akiknek akár ötven kilométert is utazniuk kell, hogy a katéterüket kicseréljék, ami egyébként nagyjából egy öt perces művelet lenne.

Például az urológiát a Jósa András kórház látja el. Az ottani szakorvosok látták el eddig is és ezentúl is ők fogják ellátni ezeket a betegeket, ez az ellátásunk szünetel. A gyermek-tüdőgyógyászati kollégánk betegség miatt nem volt, nem tudta ezt a rendelést vinni, de holnaptól ő újra rendel, bőrgyógyászati kollégát pedig most keresünk