Tovább drágulhatnak az élelmiszerek az emelkedő energiaárak miatt

Tovább fűtheti az inflációt, hogy emelkedtek az energiaárak. A gáz négyszeresébe kerül Európában, mint egy éve, az áramért pedig a másfélszeresét kérik – az állami Energetikai Hivatal friss elemzése szerint.

A helyzetet az RTL Klub Híradója járta körbe, amely leszögezte: a lakossági rezsidíjakat befagyasztották Magyarországon, de a cégek költségei emelkednek, és emiatt az alapvető élelmiszerek is drágulhatnak.

A riportban elhangzik az is: a zöldség 13,4 százalékkal kerül többe most júliusban, mint egy évvel korábban. Ennek oka egyszerre a szélsőséges időjárás, a béremelés, az emelkedő üzemanyagár, de ezentúl még a növekedő energiaárak is drágíthatják az élelmiszereket. Utóbbi miatt nőhet a fűtés, a hűtés, a csomagolás, de akár a műtrágya ára is.