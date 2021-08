A Jobbikban folytatná Demeter Márta 2022-től

Demeter Márta úgy döntött, hogy amennyiben 2022-ben újra képviselői mandátumot szerez, munkáját a Jobbik-frakcióban folytatja – jelentette be Jakab Péter vasárnap Facebook-oldalán. A párt elnöke a posztban úgy fogalmazott: „Demeter Márta személyében az ellenzék már most is egy nagyon értékes képviselővel rendelkezik, aki megalkuvást nem tűrően harcol az Orbán-rezsim ellen”.

A jelenleg az LMP-ben politizáló politikussal kapcsolatban a Telex kérdésére a párt azt közölte:

Az LMP számára a Jobbik Magyarországért mozgalom fontos és megbízható szövetséges. Az LMP Demeter Márta döntését a kormányváltás érdekében nem fogja semmilyen módon kommentálni.

Demeter egyébként a VIII-IX. kerületben indul az ellenzéki előválasztáson, emlékeztet a Telex. Döntéséről a politikus Facebook-oldalán úgy nyilatkozott, hogy úgy látja, „személyesen a legtöbbet akkor tudja tenni a kormányváltásért és az Orbán-rezsim lebontásáért, ha jövőre az ellenzék legharcosabb politikusa, Jakab Péter vezette Jobbik frakciójában folytathatom a munkámat, ha a választóktól újabb mandátumra kapok bizalmat”.