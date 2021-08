Így néz ki egy oldalra borult kamion az M0-son

Egy zöldséget szállító szerelvény borult fel csütörtökön az M0-son, videót készítettek a mentésről.

Ahogy délután 2 óra felé megírtuk, felborult egy kamion az M0-s autóút M5-ös felé vezető oldalán Gyálnál. Emiatt sávokat is le kellett zárni, nyilván nagy volt a dugó. A Fővárosi Katasztrófavédelem később egy videót is közzétett az oldalára borult monstrum mentéséről. Pár plusz információt is megosztottak, a videó előtt ezeket még érdemes átfutni: