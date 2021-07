Több mint 300-zal csökkent az aktív fertőzöttek száma

Az elmúlt napokban 102 új koronavírusos fertőzöttet igazoltak Magyarországon, ezzel a járvány kezdete óta összesen 808 539 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – közölte a kormányzati tájékoztatási központ.

A hétvégén összesen hárman hunytak el, így az elhunytak száma 30 007 fő. Eddig 741 509-en gyógyultak meg, az aktív fertőzöttek száma pedig 37 023 főre csökkent – a korábbi ismertetett adat 37 350 volt. 73 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 12-en vannak lélegeztetőgépen. A pénteken közzétett adatokban még 87 kórházi beteg és 13 lélegeztetett szerepelt.

5 538 557 embert oltottak be eddig, 5 175 503 fő pedig már a második oltását is megkapta. Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető.