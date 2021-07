L. Simon László kiszállna a politikából, és inkább múzeumigazgató lenne

L. Simon László is benyújtotta pályázatát a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatói posztjára – írja a Mandiner, a portál be is linkelte L. Simon nyilvános pályázatát. Ez viszont azt is jelenti, hogy a Fidesz képviselője kiszállna a napi politikából, hiszen ha őt hirdetik ki győztesnek, úgy le kellene mondania parlamenti mandátumáról. A Mandinernek nincs arról információja, hogy van-e további pályázó, de azt minisztériumi forrásból tudják, hogy a pályázók meghallgatása július 12-én lesz, s az új főigazgató augusztus 1-én áll munkába.

Ha az új igazgató L. Simon lesz, az nem jelent időközi választást, mivel a képviselő listáról jutott be a Parlamentbe.

A Mandiner részletesen ismerteti L. Simon pályázatát, mely szerint