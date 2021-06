Koronavírus: 300 új fertőzött, elhunyt 24 beteg

Az elmúlt napon 300 új fertőzöttek regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 805 871 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. A gyógyultak száma jelenleg 714 329 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 61 700 főre csökkent.

Elhunyt 24 beteg, így az elhunytak száma 29 842 főre emelkedett.

622 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 70-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 5 254 400 közülük 3 966 193 fő már a második oltását is megkapta.

Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető. Az érvényes regisztrációval rendelkező még be nem oltott 16-18 évesek is automatikusan tudnak foglalni Pfizer-oltást.