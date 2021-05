Meghirdették a járvány utáni időszak első Fidesz-ellenes tüntetését

Június 5.-re hirdetett tüntetést a Hősök terére a Diákvárosért, a Fidesz ellen Jámbor András, a Szikra Mozgalom képviselőjelöltje.

Jámbor, a Mérce korábbi főszerkesztője, az ellenzéki előválasztás egyik indulója a budapesti 6. választókerületben.

A szervezők az eseményre meghívták az ellenzéki pártokat és civil szervezeteket is, hogy közösen és sokan fejezhessék ki együtt a véleményüket a kínai Fudan Egyetem budapesti központjának létrehozásával kapcsoaltban.

Az esemény célja Jáborék megfogalmazásában:

Az elmúlt fél év megmutatta, hogy a Fidesz-kormány aljasságának nincs határa: haverok által irányított alapítványokba szervezték ki az egyetemeinket, tönkretették és porig rombolták az SZFE-t, tízmilliárdokat herdálnak egy vadászkiállításra és most a lakásmaffia kezére játsszák az önkormányzati bérlakásokat. Azonban ezek közül is kiemelkedik a Diákváros ügye, amiről a kormány végig hazudott. Ott tartunk, hogy a Fidesz a magyar diákok lakhatását és jövőjét árusítja ki azért, hogy a kínai diktatúra elitegyetemét hozhassa az országba. Sok ügy miatt tiltakozhattunk volna eddig is, most viszont az utcán a helyünk!