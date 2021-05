Bőrig ázunk ma

Délelőtt borult lesz az ég, sokfelé várható kiadós eső, zápor, helyenként a csapadékba ágyazva zivatar – olvasható a Kiderül.hu-n.

A legtöbb esőre – területi átlagban is 15-20 mm – az Észak-Dunántúlon és az északi megyékben számíthatunk.

Délután már szakadozni, vékonyodni kezd a felhőzet nyugat felől, és a csapadék is egyre inkább az északkeleti tájakra korlátozódik, kisebb záporok azonban még lehetnek nyugaton is. A szél napközben egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és délelőtt a Dunántúlon, délután, este keletebbre is megerősödik, egy-egy helyen viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 20 fok között valószínű, de a tartósan csapadékos északi részeken pár fokkal hűvösebb is lehet. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl le a levegő.