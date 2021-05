Már fideszes polgármesterek is megszüntetnék az ingyenes parkolást

Az ingyenes parkolás eltörlését sürgeti Cser-Palkovics András. Székesfehérvár fideszes polgármestere az ATV Híradónak beszélt arról, hogy elérkezett az idő a jelenlegi szabályok újragondolására. Székesfehérvár esetében 20–30 milliós a bevételkiesés havonta, a polgármester szerint azonban ennél is fontosabb, hogy az iskolanyitás hétfőn kezdődő, újabb üteme miatt a jelenleginél is nagyobb zsúfoltság lehet a közlekedésben, ha maradnak a jelenlegi szabályok. A városvezető az ATV Híradónak úgy fogalmazott:

ma már mindegyik nagyvárosnak az az érdeke, hogy a jelenlegi szabályokat át lehessen gondolni, és felül lehessen vizsgálni, akár úgy is, hogy az önkormányzatok a jövőben maguk dönthessék el, hogy milyen módon szervezik meg a közterületi parkolást.

Cser-Palkovics András elmondta: a legutóbbi kormányzati egyeztetésen a polgármesterek azt az ígéretet kapták, hogy amikor már látszanak az újraindítás lépései, akkor lehet napirendre venni az ingyenes parkolás eltörlését.

Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke is megszólalt az ingyenes parkolás kapcsán. Az ATV Híradónak azt mondta, hogy minden megyei jogú városnak okozott pénzügyi nehézséget az intézkedés. Kaposvár esetében összesen 240 millió forint mínuszt jelentett. Szita úgy fogalmazott:

nagyon remélem, hogy most, amikor egyre csökken a betegségszám, köszönhetően annak, hogy egyre többen oltatják be magukat, sor kerül az ingyenes parkolás feloldására. Most már úgy érzem, hogy nem lesz rá szükség.